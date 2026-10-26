Arrampicata, Rogora d’argento nella Lead a Santiago: seconda solo a Garnbret

L’azzurra delle Fiamme Oro chiude al secondo posto l’ultima tappa delle World Climbing Series Lead con 48+, preceduta soltanto dalla slovena Janja Garnbret. Tomatis undicesimo tra gli uomini. Nella Speed, Randi termina la stagione all’ottavo posto della classifica generale.

Laura Rogora torna sul circuito internazionale e conquista subito una medaglia. Nell’ultima tappa delle World Climbing Series Lead, disputata al Bicentenario Park di Santiago del Cile, l’azzurra delle Fiamme Oro chiude al secondo posto e regala all’Italia un prestigioso argento nell’appuntamento conclusivo della stagione.

Rogora termina la finale con 48+, arrendendosi soltanto a Janja Garnbret. La slovena è l’unica atleta capace di completare la via e conquistare il top. Terza l’altra slovena Rosa Rekar con 46+.

Rogora cresce turno dopo turno

Il secondo posto arriva al termine di una gara affrontata costantemente nelle posizioni di vertice. Nelle qualifiche Rogora aveva raggiunto la presa 46 sulla prima via e la 34 sulla seconda, risultati che le avevano consentito di chiudere al quarto posto e ottenere l’accesso alla semifinale.

Nel turno successivo l’azzurra aveva ulteriormente alzato il livello, raggiungendo quota 48 e conquistando la terza posizione con il pass per la finale a otto.

Nell’atto conclusivo è arrivato un ulteriore passo avanti: il 48+ le ha permesso di salire sul secondo gradino del podio, alle spalle della sola Garnbret.

Quarta posizione per Lucka Rakovec, davanti alla giapponese Ryu Nakagawa, entrambe a 46+. Seguono la belga Heloïse Doumont, sesta con 44+, la ceca Tereza Siruckova, settima con 38, e la statunitense Ella Fisher, ottava con 37+.

Tomatis sfiora la finale maschile

Buone indicazioni per l’Italia anche nella gara maschile. Giorgio Tomatis, atleta del Centro Sportivo Esercito, chiude la semifinale all’undicesimo posto con 30+, restando a una sola presa dal gruppo di atleti arrivato a quota 31+ nella corsa verso la finale.

Tomatis aveva superato le qualifiche con il sedicesimo posto. In semifinale era approdato anche Ernesto Placci, ventiduesimo al termine del primo turno, mentre Riccardo Vicentini aveva chiuso venticinquesimo, appena fuori dai primi 24.

Speed, tre azzurri nel tabellone finale

Santiago ha ospitato anche la settima e ultima tappa delle World Climbing Series Speed. Matteo Zurloni, Giulia Randi e Beatrice Colli hanno conquistato l’accesso al tabellone a eliminazione diretta, ma il loro cammino si è fermato agli ottavi.

Nella gara maschile Zurloni aveva ottenuto il quindicesimo tempo delle qualifiche in 5″12. Agli ottavi è stato eliminato dall’indonesiano Nursamsa, poi arrivato fino alla sfida per l’oro.

La vittoria di tappa è andata al recordman cinese Zhao, davanti a Nursamsa e al giapponese Omasa. Gli stessi tre atleti occupano il podio della classifica generale, con Zhao primo, Omasa secondo e Nursamsa terzo. Zurloni conclude la stagione al quattordicesimo posto.

Fuori nelle qualifiche gli altri italiani: Francesco Ponzinibio diciannovesimo con 5″25, Ludovico Fossali ventunesimo con 5″29 e Luca Robbiati ventisettesimo con 5″59.

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Randi ottava nella classifica generale

In campo femminile Giulia Randi aveva chiuso le qualifiche con il quarto tempo in 6″71, mentre Beatrice Colli aveva ottenuto il quattordicesimo posto con 7″23.

Negli ottavi alcuni errori hanno compromesso la prova di Randi, eliminata dalla statunitense Curcio. Colli è stata invece superata dalla cinese Deng, poi vincitrice della tappa.

Sul podio femminile di Santiago, alle spalle di Deng, si sono piazzate le statunitensi Emma Hunt e Rothfork.

Hunt conquista anche la classifica generale del circuito, davanti all’ucraina Khalkevych e all’indonesiana Kusuma Dewi.

Per l’Italia arriva comunque un risultato importante con Randi, ottava nella graduatoria finale della stagione, dopo un’annata impreziosita dall’argento individuale di Chamonix e dalle medaglie conquistate nelle staffette.

L’argento di Rogora chiude così con un ultimo podio la trasferta azzurra in Cile e il fine settimana conclusivo dei circuiti mondiali Lead e Speed.