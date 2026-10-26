Formula 1, Antonelli può diventare campione del mondo in Messico: tutte le combinazioni

Dopo la vittoria nel GP degli Stati Uniti, il pilota Mercedes ha 123 punti di vantaggio su Russell e 124 su Hamilton. In Messico può chiudere matematicamente il Mondiale con quattro gare d’anticipo.
Andrea Kimi Antonelli può laurearsi campione del mondo di Formula 1 già nel prossimo Gran Premio del Messico. Il successo conquistato negli Stati Uniti ha permesso al pilota della Mercedes di allungare ulteriormente in testa alla classifica e di avvicinarsi al primo titolo iridato della carriera.
Antonelli si presenta al prossimo appuntamento con 123 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, soltanto ottavo ad Austin, e 124 su Lewis Hamilton, quarto con la Ferrari.
Antonelli campione in Messico se…
Le combinazioni per chiudere matematicamente il Mondiale sono diverse e tutte favorevoli all’azzurro.
Nel caso in cui Russell vincesse il Gran Premio del Messico, ad Antonelli basterebbe terminare almeno al nono posto, conquistando due punti.
Se invece a imporsi fosse Hamilton, sarebbe sufficiente anche un decimo posto per assicurarsi il titolo.
Lo scenario più semplice per Antonelli si verificherebbe però qualora nessuno dei due britannici riuscisse a vincere: in quel caso il pilota Mercedes diventerebbe campione del mondo indipendentemente dal proprio risultato, anche senza conquistare punti.
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Il successo negli Stati Uniti avvicina il titolo
La vittoria ottenuta nel GP degli Stati Uniti ha quindi messo Antonelli nella condizione di poter chiudere i conti già nel prossimo weekend.
Con quattro Gran Premi ancora da disputare dopo il Messico, l’italiano ha ormai un margine tale da non dipendere soltanto dal proprio piazzamento, ma anche dai risultati dei due inseguitori rimasti matematicamente in corsa.
Il prossimo appuntamento potrebbe dunque trasformarsi nella gara decisiva di una stagione fin qui dominata dal pilota Mercedes.