Coppa Davis, Volandri lascia fuori Berrettini: Musetti, Cobolli e Darderi per la caccia al quarto titolo di fila a Bologna

Il capitano azzurro convoca anche i doppisti Bolelli e Vavassori per le Final 8 dal 24 al 29 novembre. Assente Jannik Sinner, fermo per l’infortunio al ginocchio, che ha già chiuso la sua stagione.

Niente Matteo Berrettini nell’Italia che inseguirà il quarto titolo consecutivo in Coppa Davis. Il capitano Filippo Volandri ha scelto Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi per i singolari, insieme alla coppia di doppio formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Le fasi finali sono in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre.

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Sinner ancora assente

In squadra non ci sarà nemmeno Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, già assente nel trionfo azzurro del 2025, è fermo da tempo per un infortunio al ginocchio e ha annunciato che la sua stagione 2026 è finita.