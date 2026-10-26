Sci alpino, Goggia si allena a Sölden mentre i discesisti azzurri preparano a Livigno la trasferta in Nord America

Dal 26 al 30 ottobre il dt Massimo Carca convoca dieci velocisti, da Casse a Innerhofer, in vista del superG di Copper Mountain del 28 novembre. In Valtellina anche Bassino, Pirovano e Zenere, mentre la bergamasca lavora sul ghiacciaio austriaco fino al 29 ottobre.

Archiviato l’opening di Sölden, lo sci alpino azzurro prosegue la preparazione. Sofia Goggia resterà sulle piste di Sölden, in Austria, per alcuni giorni di allenamento fino al 29 ottobre sotto la guida di Gianluca Rulfi, mentre i velocisti si ritrovano a Livigno, in provincia di Sondrio, in vista della trasferta in Nord America.

Dieci discesisti convocati a Livigno

Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato dal 26 al 30 ottobre dieci atleti: Mattia Casse, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Marco Abbruzzese, Max Perathoner, Guglielmo Bosca, Gregorio Bernardi e Nicolò Molteni.

Il gruppo sarà seguito dai tecnici Lorenzo Galli, Irwin Marta, Peter Fill, Christian Corradino, Henri Battilani, Luca Alasonatti, Tobias Knollseisen, Davide Verga, Einar Prucker ed Emanuele Buzzi.

La prima gara di velocità maschile della Coppa del Mondo è in programma il 28 novembre con il superG di Copper Mountain, negli Stati Uniti.

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Bassino, Pirovano e Zenere in Valtellina

A Livigno sono attese anche Marta Bassino, Laura Pirovano e Asja Zenere, reduci dal gigante di Sölden. Le tre azzurre sono state convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi dal 27 al 30 ottobre, insieme ai tecnici Thierry Marguettaz, Luca Scarian e Chiara Palazzi.