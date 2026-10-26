Atp Vienna, Berrettini parte forte: Etcheverry battuto in due set, ora può nascere il derby con Cobolli

Il romano, numero 43 del mondo, supera 6-3 6-4 l’argentino all’esordio sul cemento indoor austriaco. Agli ottavi sfiderà il vincente tra il connazionale, quarta testa di serie, e Grigor Dimitrov.

Partenza convincente per Matteo Berrettini all’Erste Bank Open, l’Atp 500 in corso sul cemento indoor di Vienna, con un montepremi di 2.797.985 euro. Il romano, numero 43 del ranking, ha battuto all’esordio l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 29 Atp, con il punteggio di 6-3 6-4.

Possibile derby con Cobolli

Al prossimo turno Berrettini affronterà il vincente della sfida tra Flavio Cobolli, quarta testa di serie e reduce dalla semifinale di Lione persa contro Lorenzo Musetti, e Grigor Dimitrov, in tabellone grazie a una wild card.

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Vienna, un torneo che porta bene

L’azzurro ha un buon feeling con il torneo austriaco: nelle quattro partecipazioni precedenti ha raggiunto una semifinale, nel 2019, e tre quarti di finale.