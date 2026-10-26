Pallone d’Oro 2026, stasera la cerimonia a Londra: favoriti, orario e dove vederla

La 70ª edizione del premio si svolge per la prima volta nella capitale inglese, al London Palladium Theatre. Harry Kane guida i pronostici davanti a Mbappé e Lamine Yamal. Tra i candidati anche Kvaratskhelia e Lautaro Martinez, unico giocatore della Serie A.

Il calcio mondiale è pronto a scoprire il nuovo Pallone d’Oro. La cerimonia del 2026 è in programma stasera, lunedì 26 ottobre, al London Palladium Theatre: per la prima volta nella storia del premio non si terrà a Parigi.

La scelta di Londra è legata alla 70ª edizione del riconoscimento ed è un omaggio a Stanley Matthews, l’inglese che nel 1956 vinse il primo Pallone d’Oro della storia. A condurre la serata saranno Thierry Henry e Kate Scott.

Pallone d’Oro 2026, orario e dove vederlo in tv

La cerimonia comincerà alle 21 ora italiana e sarà trasmessa gratuitamente da DAZN, con un pre-cerimonia dalle 20 e collegamenti da Londra.

Oltre ai Palloni d’Oro maschile e femminile, saranno assegnati il Trofeo Kopa per il miglior giovane, il Trofeo Yashin per il miglior portiere, il Trofeo Gerd Müller per i marcatori, il Trofeo Johan Cruyff per gli allenatori, i premi ai club dell’anno e il Premio Sócrates.

Kane in pole, la sfida con Mbappé e Lamine Yamal

La corsa al premio maschile è apertissima, ma nelle ultime ore Harry Kane ha rafforzato la sua posizione nelle quote dei bookmaker. L’attaccante del Bayern Monaco, protagonista di una grande stagione con il club e con l’Inghilterra, viene indicato davanti a Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

Lo spagnolo del Barcellona può però vantare due successi di enorme peso: la Liga e, soprattutto, il Mondiale vinto con la Spagna. Mbappé si presenta invece con numeri individuali altissimi e con il titolo di capocannoniere della rassegna iridata.

Tra gli altri nomi di primo piano figurano Rodri, Lionel Messi, Fabián Ruiz e Khvicha Kvaratskhelia, l’ex Napoli tra i protagonisti della stagione del Paris Saint-Germain e del successo in Champions League.

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Lautaro unico candidato della Serie A

Nella lista dei 30 candidati c’è anche Lautaro Martinez, unico giocatore attualmente impegnato in Serie A. Il capitano dell’Inter arriva dalla vittoria dello scudetto e dal Mondiale disputato con l’Argentina.

I 30 candidati al Pallone d’Oro maschile 2026

Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel Magalhães, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mané, Marquinhos, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, João Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinícius Junior e Vitinha.

Come si assegna il Pallone d’Oro

Il premio valuta le prestazioni dell’intera stagione 2025/26, Mondiale compreso. A votare è una giuria internazionale di giornalisti specializzati: un rappresentante per ciascuna delle prime 100 nazioni del ranking Fifa per il premio maschile e per ciascuna delle prime 50 per quello femminile.

Ogni giurato sceglie dieci giocatori tra i trenta candidati e assegna loro, in ordine, 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 punto. Vince chi ottiene il totale più alto.

Il Pallone d’Oro femminile

Grande attesa anche per il premio femminile. Tra le favorite ci sono Alexia Putellas, Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen, Alessia Russo e Vivianne Miedema. Il Barcellona arriva alla serata dopo una stagione ricca di successi e Putellas è indicata tra le candidate con più possibilità, mentre Aitana Bonmatí è la vincitrice dell’ultima edizione.

Messi, il re dei Palloni d’Oro

Il record resta di Lionel Messi con otto Palloni d’Oro, davanti a Cristiano Ronaldo con cinque. Seguono a quota tre Michel Platini, Johan Cruyff e Marco van Basten.

Stasera, sul palco del London Palladium, si conoscerà il successore di Ousmane Dembélé.