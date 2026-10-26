Kimi Antonelli trionfa ad Austin e fa volare gli ascolti: quasi 2 milioni di spettatori su Sky, il miglior dato della F1 dal 2022

Il GP degli Stati Uniti vinto dall’azzurro, nona vittoria stagionale verso il titolo mondiale, raccoglie 1 milione 917 mila spettatori medi e il 9,8% di share. Oltre 1,2 milioni per la differita su TV8, 688 mila per lo studio post gara.

La corsa di Kimi Antonelli verso il titolo mondiale trascina anche gli ascolti. Il Gran Premio degli Stati Uniti, chiuso con la nona vittoria stagionale del pilota italiano, ha fatto segnare su Sky il miglior ascolto per la Formula 1 dal 2022.

Quasi 2 milioni di spettatori per la gara di Austin

La gara di Austin, in diretta dalle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, ha ottenuto 1 milione 917 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 9,8% di share e 2 milioni 838 mila spettatori unici.

Successo anche per lo studio post gara, con la festa del podio e le analisi, seguito da 688 mila spettatori medi in total audience.

Oltre 1,2 milioni per la differita su TV8

Ottimi numeri anche per la differita delle 22.30 su TV8, vista da 1 milione 251 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 10,1% di share e 2 milioni 985 mila spettatori unici.

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Boom anche sul web e sui social

Il GP del Circuit of the Americas ha fatto registrare grandi risultati anche sui canali digitali di Sky Sport. Nella giornata di domenica SkySport.it ha contato 852 mila utenti unici, 4,7 milioni di pagine viste e 1,2 milioni di video views. Sui social di Sky le interazioni sono state 2,7 milioni, con 36 milioni di visualizzazioni dei video.

I dati in total audience comprendono le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW, mentre quelli sugli spettatori unici includono soltanto le visioni sul grande schermo.