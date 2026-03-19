Milano sfiora l’impresa a Istanbul, ma il VakifBank resiste e vola alla Final Four

La Numia Vero Volley Milano esce dalla Champions League femminile dopo una serata di grande battaglia sul campo del VakifBank Istanbul. Dopo il ko dell’andata al tie-break, le lombarde erano chiamate a vincere per allungare il confronto almeno al goder set, e per lunghi tratti hanno davvero dato l’impressione di riuscirci.

La squadra di Stefano Lavarini ha reagito due volte allo svantaggio, ha trascinato la sfida al quinto set e si è giocata la qualificazione punto su punto, prima di arrendersi nel finale sul 15-12. Così, a festeggiare l’accesso alle Final Four è il VakifBank allenato da un altro italiano, Giovanni Guidetti.

Milano rimane aggrappata alla partita e forza il tie-break

Il match è stato intenso e ricco di ribaltamenti. Dopo un primo set perso nel finale, Milano ha reagito bene nel secondo, alzando il livello soprattutto mauro e ritrovando continuità con Egonu, Danes e Kurtagic. Nel terzo parziale, però, il VakifBank è tornato a spingere con maggiore efficacia, mettendo di nuovo le italiane con le spalle al muro.

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A quel punto, nel quarto set, la Vero Volley ha trovato energie e lucidità per rientrare ancora una volta, restando viva nella corsa europea e guadagnandosi il diritto di giocarsi tutto nel tie-break.

Le turche la chiudono nel momento decisivo

Nel quinto set, Milano ha avuto il merito di non mollare neppure quando il VakifBank aveva provato a scappare. Le turche, però, hanno mostrato più freddezza nei palloni decisivi e sul 12-12 hanno trovato l’allungo che ha spento il sogno lombardo.ò A fare la differenza sono state soprattutto Marina Markova, autrice di 23 punti, e Tijana Boskovic con 17, ben supportate da Ogbigu e Gunes.

Dall’altra parte non sono bastate le prove di Paola Egonu e delle centrali milanesi, protagonista di una partita combattuta ma insufficiente per completare il ribaltone. Il VakifBank raggiunge così le Final Four, dove affronterà Conegliano, mentre Milano dovrà ora concentrarsi sulla semifinale scudetto contro Scandicci.