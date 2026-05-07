Sei Nazioni femminile: le titolari che sfideranno l’Inghilterra. Serve un’impresa storica

L’Italia del rugby femminile si prepara a una sfida molto complicata contro l’Inghilterra prima al mondo: chi giocherà e chi andrà in panchina

Sfida titanica per l’Italia femminile. Sabato 9 maggio alle 15.00 allo Stadio Lanfranchi, le Azzurre affrontano l’Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026.

Di fronte c’è la numero uno del ranking, campione del mondo in carica e regina imbattuta del torneo da sette edizioni. Un tabù storico da scardinare: ventidue vittorie inglesi in altrettanti precedenti.

Il ct Fabio Roselli ha ufficializzato la formazione, puntando su un pack aggressivo e una backline capace di verticalizzare. Prima linea composta da Turani, Vecchini e Zanette, con Fedrighi e Frangipani a presidiare le seconde.

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Terza dinamica con Veronese, Ranuccini e Giordano. In mediana, il tandem Stefan-Madia dovrà gestire la pressione avversaria, mentre ai centri Mannini e Sillari saranno chiamati a rompere gli equilibri difensivi. Il triangolo allargato, affidato a D’Incà, Muzzo e Ostuni Minuzzi, dovrà garantire ampiezza e profondità sulle fasce.

La formazione dell’Italia contro l’Inghilterra

Otto le opzioni dalla panchina: Dosi, Cheli, Maris, Duca, Sgorbini, Bitonci, Stevanin, Granzotto. Roselli prepara la squadra non per subire, ma per competere fino all’ultimo minuto. La strategia è chiara: soffocare il gioco al piede inglese e attaccare la linea quando il ritmo cala. Il campo, sabato, deciderà.

La formazione con cui scenderà in campo l’Italia:

15. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 47 caps)

14. Aura MUZZO (LOU Rugby, 61 caps)

13. Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 96 caps)

12. Sara MANNINI (Rugby Colorno, 15 caps)

11. Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 38 caps)

10. Veronica MADIA (Blagnac Rugby, 63 caps)

9. Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 104 caps)

8. Elisa GIORDANO (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 81 caps)

7. Alissa RANUCCINI (LOU Rugby, 21 caps)

6. Beatrice VERONESE (RCTPM Toulon, 33 caps)

5. Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 14 caps)

4. Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno, 70 caps)

3. Vittoria ZANETTE (LOU Rugby, 5 caps)

2. Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 44 caps)

1. Silvia TURANI (Harlequins, 50 caps)

In panchina:

16. Chiara CHELI (Rugby Colorno, 3 caps)

17. Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 45 caps)

18. Gaia DOSI (Rugby Colorno, Esordiente)

19. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 63 caps)

20. Francesca SGORBINI (ASM Clermont, 40 caps)

21. Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 13 caps)

22. Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 30 caps)

23. Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 26 caps)