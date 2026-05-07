Saranno gli scalatori i veri protagonisti del Giro d’Italia 2026?

Con quasi 50.000 metri di dislivello e ben sette arrivi in salita, il Giro d’Italia 2026 non è una corsa per cuori deboli. È un’edizione disegnata per chi ha il baricentro basso, il respiro profondo e la capacità di danzare sui pedali quando l’ossigeno scarseggia.

Se la cronometro di Massa darà una prima forma alla classifica, saranno le pendenze brutali del Blockhaus, di Pila e del Piancavallo a eleggere il re, gli scalatori puri saranno i veri padroni della scena, soprattutto nella terza settimana.

Ecco l’analisi dei veri protagonisti attesi dove l’aria si fa rarefatta.

Il cannibale delle vette: Jonas Vingegaard

Inutile girarci intorno: quando la strada sale sopra il 10% per chilometri, il riferimento mondiale è lui. Il danese della Visma-Lease a Bike approda al Giro con un unico scopo: dimostrare che le sue gambe non temono i passi appenninici né le leggendarie cime dolomitiche. La sua capacità di produrre sforzi massimali ripetuti lo rende il favorito numero uno per tappe come quella di Pila (Tappa 14), dove i 4.400 metri di dislivello in soli 133 km sembrano scritti apposta per le sue caratteristiche di scalatore puro.

La speranza azzurra: Giulio Pellizzari

L’Italia ha trovato il suo scalatore moderno. Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe), dopo aver incantato al Tour of the Alps, affronta il Giro con i gradi di co-capitano. Il giovane talento marchigiano ha la dote rara di saper cambiare ritmo anche sulle pendenze più aspre. In coppia con un ex vincitore come Jai Hindley, Pellizzari rappresenta la mina vagante: se riuscirà a limitare i danni a cronometro, nelle tappe friulane finali potrebbe tentare l’impresa della vita.

Il ritorno del Condor: Egan Bernal

Vederlo salire con il suo stile fluido è un piacere per gli esteti del ciclismo. Egan Bernal (Netcompany Ineos) sembra aver finalmente scacciato i fantasmi dell’incidente del 2022. Lo scalatore colombiano è un “animale da altitudine”: più si sale sopra i 2.000 metri, più il suo motore sembra girare meglio degli altri. Con il supporto di Thymen Arensman, Bernal punta a logorare gli avversari nelle tappe di fondo, come il tappone del Blockhaus (Tappa 7), una frazione da 246 km che premierà solo chi ha una resistenza infinita.

I Cacciatori della Maglia Azzurra (GPM)

Questi corridori potrebbero uscire di classifica per avere libertà di attaccare e fare incetta di punti sui gran premi della montagna:

Giulio Ciccone (Lidl-Trek): È l’uomo simbolo per questa maglia. Ha già vinto la classifica degli scalatori al Giro e al Tour. Se non farà classifica per Derek Gee, lo vedremo all’attacco su ogni vetta. La sua grinta in salita è leggendaria.

Jay Vine (UAE Emirates): Vincitore della maglia di miglior scalatore alla Vuelta 2025. È un corridore imprevedibile: in giornata di grazia può dare minuti a tutti su salite di 15-20 km.

Michael Storer (Tudor Pro Cycling): Un australiano che “sente” la salita. Ha già vinto maglie di miglior scalatore nei Grandi Giri ed è perfetto per le fughe che partono da lontano su tappe con molti dislivelli.

Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale): Uno scalatore purissimo. Se dovesse perdere tempo in cronometro, diventerebbe il favorito numero uno per le vittorie di tappa in alta quota e per la maglia azzurra.

Gli “Outsider” delle Grandi Salite

Corridori che possono fare la differenza in tappe specifiche come il Blockhaus o Piancavallo:

Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe): Non dimentichiamo che ha già vinto un Giro. È uno scalatore di resistenza, perfetto per le tappe da 5.000 metri di dislivello.

Thymen Arensman (Netcompany Ineos): Uno scalatore “diesel”. Non ha lo scatto di Pellizzari o Yates, ma su salite lunghe e costanti come quella di Pila può stritolare gli avversari col suo ritmo.

Filippo Zana (Soudal Quick-Step): Molto migliorato in salita, è un corridore solido che può restare con i migliori fino alle fasi finali delle tappe dolomitiche.

Le tappe “termometro” per gli scalatori:

Le salite verdetto del 2026

Tappa Salita Simbolo Caratteristiche Tecniche 7 Blockhaus 246 km totali, una prova di resistenza brutale prima del primo riposo. 9 Corno alle Scale Salita esplosiva con pendenze al 15% negli ultimi 3 km. 14 Pila Tappone valdostano: 16,5 km al 9% medio dopo tre colli durissimi. 19 Alleghe (Piani di Pezzè) Tappone Dolomitico con 4.500 m di dislivello tra passi storici e l’ascesa finale ai piedi del Civetta. 20 Piancavallo L’ultima spiaggia per ribaltare il Giro con pendenze costanti e punte al 14%.

Il Giro d’Italia 2026 sarà un lunghissimo duello tra chi sa soffrire in salita. Che la sfida alle nuvole abbia inizio.