Italia U18 da urlo: le azzurrine travolgono la Turchia e conquistano l’Europa

L’Italia è campione d’Europa U18 di volley femminile. Le azzurrine hanno chiuso il torneo di Riga con una prestazione dominante, battendo la Turchia in finale con un netto 3-0 (25-20, 25-16, 25-15). Un successo pesante, che consegna alla Nazionale il quarto titolo continentale di categoria dopo quelli del 1995, 2001 e 2022.

Una finale comandata dall’inizio alla fine

La partita ha preso una direzione chiara già dal primo set, quando l’Italia ha piazzato l’allungo decisivo sul 17-17. Da lì le ragazze di coach Stefano Gregoris hanno alzato il livello, mostrando qualità tecnica, lucidità e personalità. Nel secondo parziale le azzurrine sono scappate subito sul 5-0 e poi sul 14-4, gestendo il vantaggio senza tremare.

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Anche nel terzo set, dopo un avvio complicato e il 3-6 iniziale, l’Italia ha saputo ribaltare l’inerzia e chiudere con autorità. Il trionfo è arrivato dopo 75 minuti, con una finale che alla vigilia sembrava più equilibrata e che invece si è trasformata in una prova di forza tricolore.

Tessariol trascina, gruppo solidissimo

La grande protagonista è stata Anita Tessariol, autrice di 19 punti e riferimento offensivo della squadra. Ottimo anche il contributo delle chiacciatrici Lisa Dharma Monari Gamba e Giulia Faleschini, entrambe a quota 9 punti. Al centro si sono fatte sentire Bianca Legrenzi, con 9 punti e 4 muri, e Martina La Tella, con 8 punti e 4 muri.

Da segnalare anche la prova del libero Sara Grossi, che ha chiuso con il 57% di ricezione positiva. Numeri che raccontano una vittoria di talento, organizzazione, carattere ma soprattutto collettivo.