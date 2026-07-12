Sinner resta re di Wimbledon: Zverev lotta, Jannik riscrive ancora la storia

Jannik Sinner si conferma padrone di Wimbledon. Il numero 1 del mondo conquista per la seconda volta consecutiva i Championships, superando Alexander Zverev in una finale durissima chiusa con il punteggio di 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4 dopo 3 ore e 46 minuti. per l’azzurro è il quinto Slam in carriera e un altro capitolo gigantesco nella storia del tennis italiano.

Zverev parte forte, Sinner resta dentro la battaglia

Il primo set vive sul filo dell’equilibrio. Zverev serve bene, spinge con coraggio e riesce a imporsi al the-break, sfruttando un paio di occasioni decisiva nei punti pesanti. Sinner, però, non si scompone.

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Nel secondo parziale il tedesco continua a creare problemi, soprattutto con servizio e aggressività, ma Jannik alza il livello proprio nel momento più delicato. Il tie-break diventa il punto di svolta: risposte profonde, pressione costante e freddezza da campione per riportare la finale in parità.

Il break che cambia tutto e il trionfo sull’erba

Nel terzo set arriva la svolta emotiva e tecnica. Sinner salva una palla break, poi piazza l’allungo decisivo sul 4-3 con un punto spettacolare, cadendo e rialzandosi prima di conquistare il break. Da lì chiude 6-3 e prende il controllo della finale. Nel quarto Zverev prova ancora a rientrare, ma Jannik trova il break sul 3-3 e poi serve per il titolo con personalità.

I numeri raccontano la grandezza della prestazione: 15 ace, l’80% di punti vinti con la prima e un saldo impressionante di 58 vincenti e 25 errori gratuiti. Sinner diventa anche il primo dal 2003, dopo Federer a vincere Wimbledon senza mai perdere la battuta in semifinale e finale. Sua anche la vittoria numero 100 negli Slam. Una roba da lord.