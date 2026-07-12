La tappa di oggi al Tour de France: si attendono sorprese al Malemort-Ussel

Il Tour de France è arrivato alla sua nona tappa: si parte da Malemort e si arriva a Ussel. Il percorso e i favoriti

Oggi, domenica 12 luglio, il Tour de France 2026 affronta la nona tappa con partenza da Malemort e arrivo a Ussel, un percorso di 155,5 chilometri notevolmente accorciato di 30 km rispetto al preventivo iniziale a causa delle elevate temperature previste. Una frazione che si preannuncia spettacolare e perfetta per gli uomini da fuga e da classiche, con la corsa che si accenderà fin dai primi chilometri.

Dopo il traguardo volante iniziale, la gara entrerà nel vivo dopo una quarantina di chilometri con la Côte de Naves (2,3 km al 7,4%).

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Seguiranno le impegnative ascese del Suc au May (3,8 km al 7,7%) e della Côte de la Croix du Pey (4,8 km al 6%), per poi chiudere con il Mont Bessou, breve ma ripida salita (900 metri al 7,3%) posta a meno di venticinque chilometri dall’arrivo, che potrebbe essere decisiva per le sorti della tappa.

Van der Poel vuole riemergere nel Tour de France: occhio a Ganna

Tra i favoriti spicca Mathieu van der Poel, finora autore di un Tour anonimo e pronto a riscattarsi su questo terreno ideale. A sfidarlo il danese Mads Pedersen, a caccia di punti preziosi per la classifica a punti.

Grande attenzione per l’italiano Filippo Ganna, che ha dimostrato un’ottima condizione e può dire la sua contro i migliori. Completano la lista dei papabili Quinn Simmons, Maxim Van Gils e Ben Healy.

La partenza è fissata alle ore 14:00, con l’arrivo previsto intorno alle 17:30. La diretta televisiva sarà in chiaro su Rai 2 dalle 14:45, mentre lo streaming sarà disponibile su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.