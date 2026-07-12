FIG World Cup 2026, vince il Brasile! Farfalle fuori dal misto: il replay su Volare

A Milano, grande trionfo del Brasile in Coppa del Mondo. La Spagna è la leader europea: rivivi l’evento su Sportface TV

All’Unipol Forum di Milano, la Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica ha vissuto un sabato dai colori internazionali, con il Brasile che si laurea campione nella gara a squadre dell’insieme, mentre le Farfalle azzurre devono fare i conti con un esercizio misto sotto le aspettative.

La formazione italiana, composta da Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Gaia Pozzi, Serena Ottaviani e Sasha Mukhina, guidata dalle tecniche Germana Germani e Monia Di Matteo, aveva già centrato l’accesso alla finale delle cinque palle grazie all’ottima prova del venerdì.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tuttavia, nell’esercizio con tre cerchi e due coppie di clavette, un fuori pedana e una perdita di attrezzo hanno compromesso la prestazione, limitando il punteggio a 22.500 e impedendo la qualificazione alla finale dell’esercizio misto. Con il 26.850 ottenuto alle cinque palle, le azzurre hanno chiuso il concorso generale al 13esimo posto con 49.350 punti totali.

CLICCA QUI PER RIVIVERE L’EVENTO SU VOLARE – SPORTFACE TV

La grande giornata del Brasile in Coppa del Mondo

Sul podio trionfa il Brasile, autore di una gara estremamente regolare che vale l’oro con 56.050 punti. Argento per la Cina (55.850), che si aggiudica anche il titolo dell’intero circuito 2026, mentre il bronzo va alla Spagna, ferma allo stesso punteggio delle asiatiche ma terza per il criterio di spareggio legato all’esecuzione.

Le iberiche confermano così il loro straordinario momento di forma dopo il titolo europeo conquistato a Varna.

Nonostante il rammarico per la giornata no nell’esercizio misto, le Farfalle hanno ora un’altra chance: punteranno a riscattarsi oggi davanti al pubblico di casa. L’evento è visibile su Volare – Sportface TV, ma disponibile anche su Prime Video e Samsung Tv Plus.