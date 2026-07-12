Oggi Sinner-Zverev, la finale di Wimbledon: orario, programma e dove vederla

Jannik Sinner e Alexander Zverev si sfidano nella finale di Wimbledon: a che ora si inizia e dove vedere la partita

Nella giornata di oggi, domenica 12 luglio, il Centre Court di Londra si prepara a vivere una delle sfide più attese dell’anno: la finale maschile di Wimbledon 2026. Sul prato più prestigioso del mondo scenderanno in campo l’attuale numero uno del mondo e campione in carica, Jannik Sinner, e la testa di serie numero due, il forte tedesco Alexander Zverev.

L’azzurro proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre il tennista teutonico cercherà di conquistare il suo primo slam sull’erba londinese, in un match che si preannuncia di altissimo livello tecnico ed emotivo.

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Il programma della giornata sul Centre Court si aprirà alle ore 14:00 italiane con la finale di doppio femminile, che vedrà di fronte la coppia Guo/Mladenovic contro Dabrowski/Stefani. Subito dopo, il grande e atteso match tra Sinner e Zverev scatterà non prima delle ore 17:00 italiane.

Sinner insegue un’altra vittoria a Wimbledon

Per seguire la diretta dell’atteso scontro, gli appassionati potranno sintonizzarsi in chiaro su TV8 HD, oppure sui canali a pagamento Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K. La partita sarà disponibile anche in diretta streaming tramite il sito tv8.it, le app Sky Go e NOW.

Sinner insegue ancora una volta la storia e ha mostrato di avere ritrovato una forma più che ottima in semifinale contro Djokovic. Ora deve ripetersi contro Zverev, in un match in cui parte con i favori del pronostico.