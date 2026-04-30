Volley, Final Four Champions League su Sky: sfida Italia-Turchia a Istanbul

Conegliano e Scandicci a caccia del titolo contro le squadre turche. Semifinali il 2 maggio, finali il 3.

La Final Four in diretta da Istanbul

La Final Four della CEV Champions League femminile di volley sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW, con le sfide in programma alla Ulker Arena.

Ancora una volta il torneo mette di fronte Italia e Turchia, protagoniste assolute degli ultimi vent’anni nella competizione: undici i successi per i club italiani, otto quelli delle squadre turche.

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Le semifinali

Sabato 2 maggio si aprirà il programma con la prima semifinale tra Imoco Conegliano, campione in carica guidata da Daniele Santarelli, e il VakifBank Istanbul allenato da Giovanni Guidetti. Il match è in programma alle 16 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Alle 19, sempre su Sky Sport Arena, sarà la volta della seconda semifinale: Savino Del Bene Scandicci, guidata da Mario Gaspari, affronterà Eczacibasi Istanbul, allenata da Giulio Bregoli.

Le finali

Domenica 3 maggio si giocheranno le finali:

alle 16 la sfida per il terzo e quarto posto;

alle 19 la finale che assegnerà il titolo, entrambe su Sky Sport Arena.

Studi e telecronache

Tutte le partite saranno precedute dagli studi condotti da Federica Lodi con la partecipazione di Alessia Gennari.

Le telecronache saranno affidate a Stefano Locatelli, con il commento tecnico di Francesca Piccinini e Rachele Sangiuliano.

Copertura completa

Aggiornamenti, risultati e highlights della Final Four saranno disponibili su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali.