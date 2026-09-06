Europei Volley, l’Italia cade 3-2 contro la Turchia: Vargas spegne il sogno azzurro

L’Italia cede 3-2 nella bolgia di Istanbul e consegna alla Turchia il titolo europeo e la qualificazione per Los Angeles 2028. Per le azzurre l’appuntamento con il pass a cinque cerchi slitta ai Mondiali 2027.

L’illusione di Egonu e la spietata reazione di Vargas

Il clima alla Sinan Erdem Sports Hall è un durissimo come annunciato, un ambiente caldissimo che però non spaventa subito le ragazze di Julio Velasco. L’avvio infatti è tutto di marca azzurra, con un netto 25-16 nel primo parziale che illude l’intera panchina. Paola Egonu, che chiuderà la serata con 25 punti, trascina l’attacco ben supportata dai muri di Anna Danesi e dai recuperi di Myriam Sylla. La Turchia di Daniele Santarelli, però, incassa il colpo e riorganizza le idee. Nel secondo set l’Italia butta via un comodo vantaggio di 12-6, complice anche un doppio cambio sfortunato che toglie ritmo alla squadra, e si fa rimontare fino al 22-25. L’andamento della gara procede a strappi violenti. Il terzo parziale è un monologo della nostra nazionale, che travolge le avversarie per 25-12, ma l’inerzia della serata cambia in fretta. Nel quarto set sale in cattedra Melissa Vargas. La fuoriclasse cubana naturalizzata turca, autrice di 24 punti totali, diventa un enigma irrisolvibile per la difesa di Eleonora Fersino. A suon di pipe e diagonali trascina le padrone di casa sul 25-21, forzando la gara al quinto set. E pensare che senza di lei, probabilmente, la squadra di casa avrebbe faticato persino ad arrivare in semifinale.

Tie-break: calo di Antropova e la resa finale contro Santarelli

Nel tie-break la luce si spegne definitivamente per la nazionale italiana. La ricezione azzurra va in totale affanno sotto i colpi in battuta di Elif Sahin, mettendo a nudo vecchi difetti di seconda linea.

Ekaterina Antropova fatica tantissimo a mettere palla a terra, restando costantemente ingabbiata dalle letture del muro avversario. Dall’altra parte della rete, invece, le turche volano letteralmente sulle ali dell’entusiasmo.

Eda Erdem e compagne difendono l’impossibile, mentre tra le file italiane affiorano sguardi bassi e scoramento, evidenziati da un pesante errore al servizio di Alessia Orro sul 7-11. Il parziale decisivo scivola via rapido fino al 15-10 finale, sigillato proprio da una battuta lunga di Egonu. La Turchia si conferma così sul tetto d’Europa bissando il trofeo del 2023 e vendica le scottanti sconfitte subite a Parigi 2024 e ai Mondiali 2025.

Per l’Italia resta l’amarezza di una gara giocata a sprazzi e di aver pagato a caro prezzo i cali di tensione nel momento decisivo del torneo.

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