Judo, Grand Slam di Budapest: 16 azzurri in gara, torna Odette Giuffrida

Dall’11 al 13 settembre la Nazionale italiana sarà protagonista in Ungheria nell’undicesima tappa stagionale del World Tour. Nove uomini e sette donne convocati, con Giuffrida al rientro dopo quasi tre mesi.
Ultimo grande appuntamento internazionale prima dei Mondiali di Baku per la Nazionale italiana di judo. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre andrà in scena il Grand Slam di Budapest 2026, undicesima tappa stagionale del World Tour e quinto torneo del circuito maggiore valido per il ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.
L’Italia si presenterà nella capitale ungherese con 16 atleti, nove uomini e sette donne, in un evento che dovrebbe riunire quasi 550 judoka.
Giuffrida torna sul tatami dopo quasi tre mesi
Tra i nomi più attesi c’è quello di Odette Giuffrida. La campionessa mondiale 2024 e due volte medagliata olimpica tornerà a gareggiare dopo quasi tre mesi di stop nella categoria -52 kg.
Giuffrida è salita sul podio in tutte le quattro gare disputate finora nella stagione e a Budapest cercherà un altro risultato importante in vista dell’appuntamento iridato di ottobre.
Parlati e Pirelli tra i big azzurri
La squadra italiana potrà contare anche su Christian Parlati nei 90 kg e Gennaro Pirelli nei 100 kg, oltre a un gruppo numeroso distribuito tra le diverse categorie.
Il Grand Slam assegnerà punti preziosi sia per il percorso di qualificazione olimpica a Los Angeles 2028 sia per l’accesso al Master di fine anno, riservato ai migliori 36 atleti al mondo di ciascuna categoria attraverso la World Ranking List.
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I nove uomini convocati
60 kg: Andrea Carlino
66 kg: Elios Manzi, Matteo Piras
73 kg: Giovanni Esposito, Federico Bosis
81 kg: Manuel Parlati
90 kg: Christian Parlati, Kenny Komi Bedel
100 kg: Gennaro Pirelli
Le sette azzurre in gara
48 kg: Giulia Ghiglione
52 kg: Kenya Perna, Odette Giuffrida
63 kg: Carlotta Avanzato
70 kg: Irene Pedrotti, Giorgia Stangherlin
78 kg: Claudia Sperotti
Budapest ultimo test prima dei Mondiali
Il torneo ungherese rappresenterà uno degli ultimi banchi di prova per gli azzurri prima dei Mondiali di Baku, in programma dal 4 all’11 ottobre.
Per la Nazionale italiana sarà quindi un passaggio importante per verificare la condizione dei propri atleti e raccogliere punti pesanti in una fase già significativa della corsa verso Los Angeles 2028.