Ginnastica aerobica, Mondiali 2026 a Pamplona: 11 azzurri convocati, Italia apripista in Coppie e Gruppi

Dall’11 al 13 settembre la Navarra Arena ospita la 19ª edizione dei Campionati Mondiali di Ginnastica Aerobica. In gara 38 nazioni e otto titoli iridati, con l’AEROItaly chiamata ad aprire le qualificazioni nelle Coppie Miste e nei Gruppi.

Pamplona diventa il centro mondiale della ginnastica aerobica. Dall’11 al 13 settembre la Navarra Arena ospiterà la 19ª edizione dei Campionati Mondiali di Ginnastica Aerobica, con 38 nazioni al via e otto titoli iridati da assegnare.

Il sorteggio ufficiale effettuato nella sede di World Gymnastics a Losanna ha definito l’ordine di gara delle qualificazioni e delle finali, riservando all’Italia un ruolo particolare: l’AEROItaly aprirà infatti le rotazioni sia nelle Coppie Miste sia nei Gruppi.

Italia a caccia della final eight

Gli azzurri partiranno dunque per primi in due delle specialità previste, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla final eight che assegnerà le medaglie.

Il Mondiale spagnolo rappresenta il principale appuntamento Senior della stagione e vedrà l’Italia presentarsi con una delegazione numerosa e distribuita tra diverse società del movimento nazionale.

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Gli 11 azzurri convocati per Pamplona

La Direttrice Tecnica Nazionale Luisa Righetti ha ufficializzato la squadra che rappresenterà l’Italia ai Mondiali.

Gli azzurri convocati sono:

Nicole Alighieri – Artistica Porto Sant’Elpidio

Sara Cutini – Artistica Porto Sant’Elpidio

Arianna Ciurlanti – Ginnastica Macerata

Andrea Colnago – Aerobica Evolution

Elisa Marras – Aerobica Evolution

Matteo Falera – Ginnastica Agorà

Manuel Garavaglia – Aerobic Fusion

Davide Nacci – Ginnastica Francavilla

Francesco Sebastio – Ginnastica Francavilla

Marcello Patteri – Polisportiva Mistral

Lucrezia Rexhepi – Ginnastica Valentia

Righetti impegnata anche come ufficiale di gara

La stessa Luisa Righetti sarà presente a Pamplona anche nel ruolo di ufficiale di gara.

La delegazione sarà guidata dal Direttore Sportivo e Capodelegazione Graziano Piccolo, insieme al tecnico Vito Iaia.

Lo staff tecnico e sanitario dell’Italia

A completare la spedizione saranno l’ufficiale di gara Monica Maria Darone, il medico Matteo Ferretti e il massofisioterapista Alessandro Calcinaro.

L’Italia si prepara così ad affrontare tre giornate di competizione alla Navarra Arena, con l’obiettivo di inserirsi tra le migliori otto formazioni e giocarsi l’accesso alle finali iridate.