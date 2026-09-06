Superbike: Bulega vince a Magny-Cours e prenota il Mondiale

Bulega trionfa in Gara-2. Il fuoriclasse emiliano domina la domenica sul tracciato francese di Magny-Cours e ipoteca il campionato. La casa bolognese fa bottino pieno monopolizzando le posizioni di vertice.

Dominio assoluto di Nicolò Bulega e resa di Iker Lecuona

Bulega ad un passo dal titolo prima dell’approdo in MotoGP. Il portacolori del team Ducati recita un altro monologo durante il Gran Premio di Francia, valevole come nono appuntamento stagionale del Mondiale Superbike.

Scattato dalla pole position, il pilota italiano ha impresso alla corsa un ritmo inavvicinabile fin dai primissimi chilometri, sgranando il gruppo e costringendo alla resa il compagno di squadra Iker Lecuona.

Lo spagnolo ha provato a resistere nella frazione mattutina, ma nel pomeriggio ha dovuto accontentarsi della piazza d’onore, tagliando il traguardo con un ritardo di 5.420 secondi. La gara poi è stata dichiarata conclusa con due tornate di anticipo a causa dell’esposizione della bandiera rossa, resasi necessaria in seguito al brutto incidente di Thomas Bridewell contro le barriere di protezione. Prima dell’interruzione, l’emiliano aveva accumulato un margine di sicurezza incolmabile, gestendo il comando senza prendere rischi inutili in un eventuale scontro ravvicinato.

La vittoria anche della tappa francese conferma lo stato di grazia del pilota italiano, capace di collezionare 26 successi su 27 manche disputate in totale durante l’anno.

Yari Montella sul podio e titolo ad un passo per Nicolò Bulega

Ducati, la regia di questa Superbike. La supremazia del costruttore di Borgo Panigale sul circuito francese è stata assoluta. Approfittando anche della scivolata di Alex Lowes, avvenuta mentre il pilota della Bimota era in lotta per il podio, la Ducati ha occupato le prime sei caselle dell’ordine di arrivo. Alle spalle dei due battistrada si è piazzato Yari Montella, il quale ha completato il podio precedendo Lorenzo Baldassarri, Alberto Surra e Alvaro Bautista. Questa prova di forza si riflette in maniera inequivocabile anche nella classifica generale.

Il divario in vetta alla classifica sembra ormai definitivo. Bulega vanta 553 punti, con Lecuona fermo a quota 407, a 146 lunghezze di distanza. In virtù di questo solco enorme, il futuro pilota della scuderia VR46 in MotoGP avrà a disposizione il primo match point iridato in occasione del round di Cremona, programmato dal 25 al 27 settembre.

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