Formula 1, Antonelli trionfa a Monza dopo rimonta storica: primo italiano a vincere da 60 anni

Il pilota Mercedes parte dalla 19ª posizione e conquista il GP d’Italia davanti a Russell e Verstappen. Leclerc a muro al terzo giro, Hamilton soltanto sesto. Antonelli allunga anche nel Mondiale.

Andrea Kimi Antonelli entra nella storia della Formula 1 e del Gran Premio d’Italia. Il pilota della Mercedes ha vinto a Monza dopo essere scattato dalla diciannovesima posizione a causa di una penalità, completando una rimonta straordinaria davanti al pubblico italiano.

Per ritrovare l’ultimo successo di un pilota italiano a Monza bisogna tornare indietro di 60 anni: nel 1966 a imporsi fu Ludovico Scarfiotti. Antonelli diventa così il quarto italiano capace di vincere il GP d’Italia dopo Scarfiotti, Alberto Ascari e Nino Farina.

Antonelli davanti a Russell e Verstappen

La Mercedes firma una doppietta con George Russell secondo al traguardo, ancora una volta costretto ad arrendersi al compagno di squadra.

Terzo posto per Max Verstappen, autore di una gara di grande solidità dopo le difficoltà mostrate dalla Red Bull nella giornata di venerdì.

Antonelli ha costruito il successo attraverso una lunga rimonta, riuscendo a recuperare posizione dopo posizione fino a portarsi alle spalle di Russell e completare il sorpasso decisivo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Ferrari, giornata da dimenticare a Monza

Se Antonelli ha fatto esplodere il pubblico italiano, per la Ferrari il Gran Premio di casa si è trasformato in una giornata molto complicata.

Charles Leclerc ha terminato la propria gara già al terzo giro, finendo contro le barriere. Il pilota monegasco è uscito dall’incidente senza conseguenze fisiche.

Lewis Hamilton non è invece andato oltre il sesto posto, preceduto dalle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Gasly settimo, Lindblad e Colapinto nella Top 10

Il poleman Pierre Gasly ha concluso la gara in settima posizione.

Alle sue spalle hanno completato la Top 10 Arvid Lindblad con la Racing Bulls, Franco Colapinto con l’Alpine e Yuki Tsunoda con la Racing Bulls.

L’ordine d’arrivo nelle prime dieci posizioni è stato quindi: Antonelli, Russell, Verstappen, Piastri, Norris, Hamilton, Gasly, Lindblad, Colapinto e Tsunoda.

Antonelli: “È un sogno che si realizza”

Al termine della gara il vincitore non ha nascosto l’emozione per un successo destinato a restare nella storia del motorsport italiano.

“È incredibile, sono felicissimo. È un sogno che si realizza. Non avrei mai immaginato di poter essere qui oggi, ma ci siamo riusciti”, ha raccontato Antonelli.

Il leader del Mondiale ha ricordato anche uno dei momenti più delicati della corsa: “Quando sono finito nella ghiaia è stato un momento spaventoso, pensavo di aver perso la mia opportunità, ma poi sono riuscito a recuperare e a fare il sorpasso su Russell”.

Dopo la ripartenza, Antonelli ha capito di avere una chance concreta: “Sapevo di poter avere un’opportunità per la vittoria, quindi ci ho creduto, soprattutto quando mi sono ritrovato dietro a George. Non è stato facile, ma è bellissimo aver vinto”.

Antonelli allunga nel Mondiale

Il successo di Monza permette ad Antonelli di consolidare ulteriormente il primato nella classifica piloti. Il vantaggio sul compagno di squadra George Russell sale a 66 punti.

Il pilota italiano firma inoltre una serie di primati: è il più giovane di sempre a vincere a Monza, è diventato l’italiano più vincente nella storia della Formula 1 ed è il primo pilota a conquistare il Gran Premio d’Italia partendo dalla 19ª posizione.

Formula 1 subito di nuovo in pista

Il Mondiale non si ferma. La Formula 1 tornerà in pista già la prossima settimana a Madrid per il Gran Premio di Spagna, con Antonelli sempre più saldamente al comando della classifica iridata.