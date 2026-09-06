Mondiali basket femminile, Italia già qualificata alla seconda fase: decisiva Cina-Cechia

Il successo cinese per 74-70 dopo un supplementare elimina la Cechia e garantisce alle Azzurre almeno il barrage. Questa sera alle 20.45 Italia-Usa, poi lunedì la sfida con la Cina per definire il piazzamento nel girone D.

L’Italia è già certa di proseguire il proprio cammino ai Mondiali di basket femminile 2026 di Berlino. Prima ancora della sfida di questa sera contro gli Stati Uniti, le Azzurre di Andrea Capobianco hanno ottenuto matematicamente almeno la qualificazione alla seconda fase.

Decisivo il successo della Cina sulla Cechia per 74-70 dopo un tempo supplementare alla Berlin Arena. Un risultato che elimina le ceche e garantisce all’Italia almeno un altro appuntamento nella competizione.

Italia qualificata: barrage o direttamente quarti

Resta ancora da stabilire quale sarà il percorso delle Azzurre. Se l’Italia non chiuderà al primo posto il girone D, dovrà disputare il barrage valido come ottavo di finale mercoledì 9 settembre, contro la seconda o la terza classificata del girone C a seconda del proprio piazzamento.

In caso di primo posto nel gruppo, invece, la Nazionale accederebbe direttamente ai quarti di finale di giovedì 10 settembre.

La vetta del girone resta quindi ancora possibile, anche se dipenderà dai risultati delle ultime due partite dell’Italia e dagli incastri della classifica.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La vittoria sulla Cechia vale già tantissimo

Determinante si è rivelato il 63-54 con cui l’Italia aveva battuto la Cechia all’esordio. Quel successo aveva immediatamente indirizzato in maniera favorevole la corsa alla qualificazione.

La vittoria odierna della Cina sulle ceche ha completato il quadro, rendendo matematico il passaggio del turno della squadra di Capobianco.

Cina-Cechia 74-70 dopo un supplementare

Il verdetto è arrivato al termine di una partita molto combattuta. La Cechia, priva di Julia Reisingerova ed Emma Cechova, ha messo a lungo in difficoltà la formazione cinese, provando a restare aggrappata anche alle ultime possibilità di qualificazione.

Nel finale, però, la Cina è riuscita a completare la rimonta e a imporsi 74-70 dopo l’overtime, decretando l’eliminazione della Cechia e contemporaneamente la qualificazione italiana.

Questa sera Italia-Usa

Con il primo obiettivo già raggiunto, l’Italia può ora concentrarsi sulla sfida più prestigiosa del girone. Questa sera alle 20.45 alla Berlin Arena le Azzurre affrontano Team USA, formazione composta da alcune delle principali stelle della WNBA.

Le due squadre arrivano al confronto dopo aver vinto la rispettiva partita d’esordio.

Lunedì lo scontro con la Cina

Il girone D si concluderà per l’Italia lunedì 7 settembre alle 20.45 contro la Cina. Se questa sera dovesse arrivare una sconfitta contro gli Stati Uniti, proprio il confronto con le cinesi assumerebbe un peso decisivo per determinare il piazzamento delle Azzurre e quindi l’avversaria nell’eventuale barrage.

L’unica certezza, intanto, è già arrivata: l’Italia resterà a Berlino anche oltre la prima fase e continuerà la propria corsa nel Mondiale.