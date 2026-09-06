Vuelta 2026, Van Aert vince a Cordoba: Romele splendido secondo, Mas resta in rosso

Il belga conquista la quindicesima tappa imponendosi nello sprint a cinque. Ottimo secondo posto per Alessandro Romele davanti a Thibau Nys, sesto Covi. Enric Mas conserva la maglia rossa prima del secondo e ultimo giorno di riposo.

Wout Van Aert conquista la quindicesima tappa della Vuelta a España 2026. Il belga della Visma | Lease a Bike si è imposto sul traguardo di Cordoba al termine dei 110,2 chilometri con partenza da Palma del Rio, regolando in volata un gruppetto di cinque corridori.

Alle sue spalle grande prova di Alessandro Romele, secondo e ancora una volta protagonista con la XDS Astana. Terza posizione per Thibau Nys della Lidl-Trek.

Van Aert decisivo nell’ultima salita

La corsa si è accesa a circa 30 chilometri dall’arrivo, quando Van Aert, Romele e Nys hanno promosso l’azione che ha poi deciso la tappa.

Nell’ultima salita di giornata si è formato il quintetto che si è giocato il successo. In una frazione breve e particolarmente esplosiva, la Visma non è riuscita a controllare completamente il gruppo e ha quindi scelto di mandare Van Aert all’attacco.

Il belga ha completato il lavoro imponendosi nello sprint finale davanti a Romele e Nys. Quarto Ramses Debruyne dell’Alpecin-Premier Tech, quinto Andreas Leknessund della Uno-X Mobility.

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Seconda vittoria alla Vuelta per Van Aert

Per Wout Van Aert si tratta del secondo successo in questa edizione della Vuelta e dell’ottava vittoria stagionale.

Il corridore della Visma torna inoltre a esultare a Cordoba, città nella quale aveva già vinto nel 2024.

Romele ancora protagonista, Covi sesto

Prestazione di grande livello per Alessandro Romele, che porta a casa un prestigioso secondo posto dopo essere rimasto fino alla volata nel gruppo che si è giocato la vittoria.

Buona giornata anche per Alessandro Covi. Il corridore della Jayco AlUla ha chiuso al sesto posto, vincendo lo sprint del gruppo inseguitore arrivato a 58 secondi dai primi cinque.

Mas conserva la maglia rossa

Nessun cambiamento significativo tra gli uomini di classifica. Enric Mas conserva la maglia rossa e arriva al secondo giorno di riposo con un margine di 2’06” su Felix Gall e 2’10” su Primoz Roglic.

Più staccati Richard Carapaz, quarto a 4’24”, e Oscar Onley, quinto a 5’44”.

Classifica generale dopo la quindicesima tappa

1. Enric Mas (Movistar)

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’06”

3. Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe) +2’10”

4. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) +4’24”

5. Oscar Onley (Netcompany Ineos) +5’44”

Domani, lunedì 7 settembre, la Vuelta osserverà il secondo e ultimo giorno di riposo prima di entrare nella fase conclusiva della corsa.