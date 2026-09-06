Arrampicata, Coppa Italia Speed: ultima tappa ad Arco, diretta su Sportface TV

Domenica 27 settembre il Centro Tecnico Federale FASI ospita il quarto e ultimo appuntamento del circuito assoluto e U17. Qualifiche dalle 16.30, finali dalle 17.30 e fasi decisive in streaming su Sportface TV.

La Coppa Italia Speed 2026 si prepara all’atto conclusivo ad Arco. Domenica 27 settembre la parete dell’Arco Climbing Stadium, sede del Centro Tecnico Federale FASI, ospiterà la quarta e ultima tappa del circuito assoluto e della Coppa Italia Speed U17.

Una giornata che porterà all’assegnazione degli ultimi punti della stagione e che potrà essere seguita anche in diretta streaming su Sportface TV nelle fasi decisive della competizione. L’accesso all’impianto sarà invece gratuito per il pubblico durante tutta la manifestazione.

Coppa Italia Speed, il programma del 27 settembre

La giornata di gara inizierà alle 13.30 con la conferma delle iscrizioni e l’apertura dell’area di riscaldamento. Alle 14.30 è previsto il Technical Meeting, mentre dalle 15.30 alle 16.15 spazio alle prove libere, prima femminili e poi maschili.

Le qualifiche si svolgeranno dalle 16.30 alle 17.30. A seguire toccherà alle fasi che assegneranno i risultati della giornata: dalle 17.30 alle 18.30 le finali della Coppa Italia U17 e dalle 18.30 alle 19.30 quelle della Coppa Italia assoluta, sempre con il settore femminile prima di quello maschile.

Le premiazioni sono fissate alle 19.30. La FASI specifica che gli orari sono provvisori e saranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni, in base al numero effettivo dei partecipanti.

Le fasi decisive in diretta su Sportface TV

La parte conclusiva dell’appuntamento di Arco sarà disponibile in diretta streaming su Sportface TV. La documentazione ufficiale FASI prevede la copertura delle fasi di semifinale e finale attraverso il canale ufficiale della piattaforma.

Gli appassionati potranno quindi seguire da remoto la giornata che chiuderà il circuito nazionale Speed 2026, oltre alla possibilità di assistere gratuitamente alle gare direttamente all’Arco Climbing Stadium.

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Iscrizioni entro il 21 settembre

Le iscrizioni devono essere effettuate attraverso il Gestionale FASI entro le 23.59 di lunedì 21 settembre.

La quota è fissata in 25 euro per atleta e viene addebitata alla società al momento dell’iscrizione. Non saranno accettati pagamenti sul posto nel giorno della gara.

È prevista inoltre la possibilità di iscrizione tardiva fino alle 20 di giovedì 24 settembre, con un costo supplementare di 50 euro.

La Coppa Italia Speed al Centro Tecnico Federale di Arco

La manifestazione si svolgerà all’Arco Climbing Stadium, in via Paolina Caproni Maini 26. L’organizzazione fa capo alla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, con Arianna Trenta nel ruolo di direttore di gara e Alice Gianelli presidente di giuria.

L’appuntamento del 27 settembre rappresenterà così l’ultimo confronto stagionale della Coppa Italia Speed assoluta e U17, con le fasi decisive da seguire anche su Sportface TV.