Palio di Rovereto, Battocletti, Gabby Thomas e Diaz: le emozioni su Sportface TV

Martedì 8 settembre il 62° Palio Città della Quercia con un cast internazionale di primo piano. Gabby Thomas nei 100, Nadia Battocletti nei 1500 e Andy Diaz nel triplo. Le emozioni dell’evento anche su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Gabby Thomas, Nadia Battocletti e Andy Diaz guidano il cast del 62° Palio Città della Quercia, in programma martedì 8 settembre allo Stadio Quercia di Rovereto. Il meeting, tappa Silver del World Athletics Continental Tour, riunirà ancora una volta alcuni dei principali protagonisti dell’atletica italiana e internazionale.

Le emozioni del Palio saranno disponibili anche su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Al momento è prevista la trasmissione in differita, mentre la manifestazione sarà in diretta televisiva su RaiSport dalle 20 alle 22.15 e in streaming su RaiPlay.

Gabby Thomas nuova stella del Palio di Rovereto

L’ultimo grande nome annunciato è quello di Gabby Thomas. La statunitense, tre volte campionessa olimpica a Parigi nei 200 metri, nella 4×100 e nella 4×400, sarà protagonista dei 100 metri e affronterà entrambe le serie previste.

Tra le avversarie figurano Cambrea Sturgis, capace di 10.92 in questa stagione, e la giamaicana non ancora ventenne Sabrina Dockery, anche lei scesa a 10.92. Per l’Italia sarà al via Alice Pagliarini.

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Battocletti nei 1500 dopo il nuovo record italiano

Grande attesa naturalmente per Nadia Battocletti, beniamina di casa e protagonista dei 1500 metri. L’azzurra torna sulla distanza dopo aver migliorato domenica scorsa a Bellinzona il record italiano con 3:57.54.

La portacolori delle Fiamme Azzurre chiuderà a Rovereto una stagione impreziosita dalla seconda doppietta consecutiva 5000-10.000 metri ai Campionati Europei.

Il livello della gara sarà elevato: tra le avversarie ci saranno la keniana Susan Ejore Sanders, finalista olimpica e autrice di 3:58.05 nel 2026, l’irlandese Sarah Healy con 3:57.42, Nelly Jepkosgei del Bahrain con 3:57.61 e l’ex primatista italiana Sintayehu Vissa.

Andy Diaz sfida Dallavalle e Triki nel triplo

Uno dei momenti più attesi sarà anche il salto triplo con Andy Diaz, fresco campione europeo dopo il clamoroso 18,15 metri realizzato a Birmingham.

Con lui ci sarà il bronzo europeo Andrea Dallavalle, suo compagno nelle Fiamme Gialle, mentre tra gli avversari internazionali spicca l’algerino Yasser Triki, bronzo mondiale indoor.

Benati sfida Kirani James nei 400

Nei 400 metri maschili correrà Lorenzo Benati, tra i protagonisti dell’oro azzurro nella 4×400 agli Europei.

Il cast comprende il grenadino Kirani James, uno dei grandi nomi della storia recente del giro di pista, il canadese campione mondiale indoor Christopher Morales Williams e il francese Muhammad Kounta, argento continentale.

Nei 400 femminili saranno invece impegnate tre componenti della staffetta italiana di bronzo a Birmingham: Anna Polinari, Alessandra Bonora e Alice Mangione.

Peso di altissimo livello con Weir e Ponzio

Nel getto del peso l’Italia schiererà il vicecampione europeo Zane Weir e Nick Ponzio, reduce dall’oro ai Giochi del Mediterraneo.

Dovranno vedersela con il giamaicano Rajindra Campbell, protagonista con 23,08 nella finale di Diamond League a Bruxelles, e con lo statunitense Payton Otterdahl.

Walaza guida i 100 metri maschili

Nei 100 maschili riflettori puntati sul sudafricano Bayanda Walaza, recentemente capace per due volte di correre in 9.89.

Al via anche il canadese Aaron Brown, campione olimpico con la 4×100, il cubano Jenns Fernandez e gli italiani Eric Marek, Roberto Rigali e Lorenzo Ianes.

Ostacoli, mezzofondo e 3000: gli altri protagonisti

Nei 110 ostacoli sarà in gara lo statunitense Jamal Britt, secondo al mondo nel 2026 con 12.86.

Negli 800 femminili confermata l’etiope Nigist Getachew, reduce dall’1:58.04 corso a Berlino, mentre nella prova maschile sarà presente il keniano Laban Chepkwony, accreditato di 1:43.54 in stagione.

Nei 3000 metri l’Italia sarà rappresentata da Pietro Arese, con l’etiope Telahun Bekele tra i principali nomi internazionali.

Alto, lungo e asta: tanti azzurri in pedana

Nel salto in alto sarà presente il polacco Mateusz Kolodziejski, vincitore del Diamond Trophy, insieme ai giamaicani Romaine Beckford e Raymond Richards.

Per l’Italia gareggeranno Stefano Sottile, Marco Fassinotti e Manuel Lando.

Nel salto in lungo femminile sono annunciate Marthe Koala del Burkina Faso, la serba Milica Gardasevic e la campionessa italiana Arianna Battistella. Nell’asta sarà invece protagonista Sonia Malavisi.

Il Palio presentato al colle di Miravalle

L’edizione numero 62 è stata presentata nella sede della Fondazione Campana dei Caduti, sul colle di Miravalle.

A fare gli onori di casa Marco Marsilli, reggente della Fondazione. Sono intervenuti anche la sindaca di Rovereto Giulia Robol, l’assessore provinciale allo sport Mattia Gottardi, il presidente dell’Apt Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Giulio Prosser, il vicepresidente con delega allo sport della Comunità della Vallagarina Lorenzo Conci, la presidentessa del CONI Trento Paola Mora e il vicepresidente FIDAL Trentino Matteo Sammarco.

Il comitato organizzatore era rappresentato da Fabio Marega, presidente del Gruppo Atletico Palio Città della Quercia, e da Carlo Giordani, direttore del meeting e presidente dell’Us Quercia Dao Conad.

Palio Città della Quercia, dove vederlo

Il Palio Città della Quercia sarà trasmesso martedì 8 settembre in diretta su RaiSport dalle 20 alle 22.15 e in streaming su RaiPlay.

Le emozioni del meeting saranno disponibili anche su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Al momento la programmazione prevede una differita, accessibile attraverso Atletica Italiana TV e l’app Sportface disponibile negli store digitali.

Con Gabby Thomas, Nadia Battocletti, Andy Diaz e un cast che spazia dalla velocità ai salti, dai lanci al mezzofondo, Rovereto si prepara così a ospitare uno degli appuntamenti più ricchi della parte conclusiva della stagione internazionale.