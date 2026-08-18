Europei volley femminile 2026, le 14 azzurre di Velasco: Italia a caccia del pass per Los Angeles 2028

La rassegna continentale scatterà venerdì 21 agosto e assegnerà alla vincitrice anche la qualificazione olimpica. Italia nella Pool D di Göteborg con Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia.

È tutto pronto per gli Europei femminili di pallavolo 2026. La competizione, ultimo grande appuntamento dell’estate per l’Italia di Julio Velasco, prenderà il via venerdì 21 agosto e si concluderà domenica 6 settembre, con partite distribuite tra Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaijan e Svezia.

In palio non ci sarà soltanto il titolo continentale: la squadra vincitrice conquisterà anche il pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, aprendo così ufficialmente il percorso di qualificazione a cinque cerchi.

Italia nella Pool D a Göteborg

Le azzurre, campionesse olimpiche e mondiali in carica e reduci dal terzo posto ottenuto in Nations League, sono state inserite nella Pool D di Göteborg.

Il debutto è in programma venerdì 21 agosto alle 16.00 contro la Croazia. Il giorno successivo, sabato 22, l’Italia affronterà il Montenegro alle 15.00, mentre domenica 23 sarà la volta delle padrone di casa della Svezia alle 18.00.

Dopo un giorno di pausa, le azzurre torneranno in campo martedì 25 agosto alle 16.00 contro la Slovacchia, prima di chiudere la fase a gironi mercoledì 26 agosto, sempre alle 16.00, contro la Francia.

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Le altre Pool e gli incroci dell’Italia

Gli altri tre raggruppamenti saranno ospitati da Istanbul per la Pool A, Brno per la Pool B e Baku per la Pool C.

La Pool D dell’Italia incrocerà agli ottavi con la Pool B, composta da Repubblica Ceca, Austria, Serbia, Ucraina, Bulgaria e Grecia.

In caso di qualificazione, le azzurre disputeranno gli eventuali ottavi e quarti di finale a Brno. Semifinali e finali saranno invece ospitate a Istanbul.

Europei volley 2026, le 14 convocate di Velasco

Dopo il collegiale di Cavalese e il Memorial Agata Mróz-Olszewska disputato in Polonia e chiuso al primo posto, Velasco ha definito il gruppo delle 14 giocatrici che prenderanno parte agli Europei.

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro

Schiacciatrici: Stella Nervini, Myriam Sylla, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova

Centrali: Anna Danesi (capitana), Denise Meli, Linda Nwakalor, Sarah Fahr

Opposti: Merit Adigwe, Paola Egonu

Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino

Non figura invece tra le convocate Loveth Omoruyi, fermata dall’infortunio rimediato durante l’ultimo torneo disputato in Polonia.

Il calendario dell’Italia nella Pool D

Venerdì 21 agosto

16.00 – Italia-Croazia

Sabato 22 agosto

15.00 – Italia-Montenegro

Domenica 23 agosto

18.00 – Italia-Svezia

Martedì 25 agosto

16.00 – Italia-Slovacchia

Mercoledì 26 agosto

16.00 – Italia-Francia

Europei volley femminile 2026, la fase a eliminazione diretta

Domenica 30 e lunedì 31 agosto – Ottavi di finale a Brno

EF5: B1-D4

EF8: D2-B3

EF6: D1-B4

EF7: B2-D3

Martedì 31 agosto e mercoledì 1° settembre – Ottavi di finale a Istanbul

EF1: A1-C4

EF4: C2-A3

EF2: C1-A4

EF3: A2-C3

Mercoledì 2 settembre – Quarti di finale a Brno

QF3: vincente EF5-vincente EF8

QF4: vincente EF6-vincente EF7

Giovedì 3 settembre – Quarti di finale a Istanbul

QF1: vincente EF1-vincente EF4

QF2: vincente EF2-vincente EF3

Sabato 5 settembre – Semifinali a Istanbul

SF1: vincente QF1-vincente QF4

SF2: vincente QF2-vincente QF3

Domenica 6 settembre – Finali a Istanbul

Finale 3°/4° posto

Finale 1°/2° posto

Per l’Italia l’obiettivo sarà dunque doppio: provare a conquistare il titolo europeo e, contemporaneamente, assicurarsi già il primo pass disponibile per Los Angeles 2028.