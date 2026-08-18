Europei volley femminile 2026, le 14 azzurre di Velasco: Italia a caccia del pass per Los Angeles 2028

La rassegna continentale scatterà venerdì 21 agosto e assegnerà alla vincitrice anche la qualificazione olimpica. Italia nella Pool D di Göteborg con Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia.
È tutto pronto per gli Europei femminili di pallavolo 2026. La competizione, ultimo grande appuntamento dell’estate per l’Italia di Julio Velasco, prenderà il via venerdì 21 agosto e si concluderà domenica 6 settembre, con partite distribuite tra Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaijan e Svezia.
In palio non ci sarà soltanto il titolo continentale: la squadra vincitrice conquisterà anche il pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, aprendo così ufficialmente il percorso di qualificazione a cinque cerchi.
Italia nella Pool D a Göteborg
Le azzurre, campionesse olimpiche e mondiali in carica e reduci dal terzo posto ottenuto in Nations League, sono state inserite nella Pool D di Göteborg.
Il debutto è in programma venerdì 21 agosto alle 16.00 contro la Croazia. Il giorno successivo, sabato 22, l’Italia affronterà il Montenegro alle 15.00, mentre domenica 23 sarà la volta delle padrone di casa della Svezia alle 18.00.
Dopo un giorno di pausa, le azzurre torneranno in campo martedì 25 agosto alle 16.00 contro la Slovacchia, prima di chiudere la fase a gironi mercoledì 26 agosto, sempre alle 16.00, contro la Francia.
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Le altre Pool e gli incroci dell’Italia
Gli altri tre raggruppamenti saranno ospitati da Istanbul per la Pool A, Brno per la Pool B e Baku per la Pool C.
La Pool D dell’Italia incrocerà agli ottavi con la Pool B, composta da Repubblica Ceca, Austria, Serbia, Ucraina, Bulgaria e Grecia.
In caso di qualificazione, le azzurre disputeranno gli eventuali ottavi e quarti di finale a Brno. Semifinali e finali saranno invece ospitate a Istanbul.
Europei volley 2026, le 14 convocate di Velasco
Dopo il collegiale di Cavalese e il Memorial Agata Mróz-Olszewska disputato in Polonia e chiuso al primo posto, Velasco ha definito il gruppo delle 14 giocatrici che prenderanno parte agli Europei.
Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro
Schiacciatrici: Stella Nervini, Myriam Sylla, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova
Centrali: Anna Danesi (capitana), Denise Meli, Linda Nwakalor, Sarah Fahr
Opposti: Merit Adigwe, Paola Egonu
Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino
Non figura invece tra le convocate Loveth Omoruyi, fermata dall’infortunio rimediato durante l’ultimo torneo disputato in Polonia.
Il calendario dell’Italia nella Pool D
Venerdì 21 agosto
16.00 – Italia-Croazia
Sabato 22 agosto
15.00 – Italia-Montenegro
Domenica 23 agosto
18.00 – Italia-Svezia
Martedì 25 agosto
16.00 – Italia-Slovacchia
Mercoledì 26 agosto
16.00 – Italia-Francia
Europei volley femminile 2026, la fase a eliminazione diretta
Domenica 30 e lunedì 31 agosto – Ottavi di finale a Brno
EF5: B1-D4
EF8: D2-B3
EF6: D1-B4
EF7: B2-D3
Martedì 31 agosto e mercoledì 1° settembre – Ottavi di finale a Istanbul
EF1: A1-C4
EF4: C2-A3
EF2: C1-A4
EF3: A2-C3
Mercoledì 2 settembre – Quarti di finale a Brno
QF3: vincente EF5-vincente EF8
QF4: vincente EF6-vincente EF7
Giovedì 3 settembre – Quarti di finale a Istanbul
QF1: vincente EF1-vincente EF4
QF2: vincente EF2-vincente EF3
Sabato 5 settembre – Semifinali a Istanbul
SF1: vincente QF1-vincente QF4
SF2: vincente QF2-vincente QF3
Domenica 6 settembre – Finali a Istanbul
Finale 3°/4° posto
Finale 1°/2° posto
Per l’Italia l’obiettivo sarà dunque doppio: provare a conquistare il titolo europeo e, contemporaneamente, assicurarsi già il primo pass disponibile per Los Angeles 2028.