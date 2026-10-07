Masters 1000 Shanghai, Bellucci eliminato al primo turno: Zhou vince al tie-break del terzo set

L’azzurro, numero 86 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede 6-4 3-6 7-6 alla wild card cinese Yi Zhou, 21 anni e numero 277 ATP.

Si ferma al primo turno il cammino di Mattia Bellucci al Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, numero 86 del ranking ATP e reduce dalle qualificazioni, è stato sconfitto dalla wild card cinese Yi Zhou al termine di una partita decisa soltanto al terzo set.

Il ventunenne padrone di casa, numero 277 del mondo, si è imposto con il punteggio di 6-4 3-6 7-6, conquistando così l’accesso al turno successivo.

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Bellucci reagisce nel secondo set, Zhou la spunta al terzo

Zhou ha conquistato il primo parziale per 6-4, mettendo Bellucci nella condizione di dover inseguire. L’italiano ha però reagito nella seconda frazione, vinta nettamente per 6-3, riportando il match in equilibrio.

Tutto si è quindi deciso nel terzo set. Nessuno dei due è riuscito a chiudere prima del tie-break, nel quale è stato Zhou ad avere la meglio e a completare il successo.

Termina così nel tabellone principale l’avventura di Bellucci a Shanghai, dopo il percorso superato nelle qualificazioni.