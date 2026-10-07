Europei Trap 2026, Fabbrizi perfetto con 50/50: Gerri guida gli Junior, azzurri protagonisti a Malakasa

Massimo Fabbrizi chiude senza errori la prima giornata delle qualificazioni Senior, mentre Luca Gerri è al comando tra gli Junior con 74/75. Bene anche Diana e Sforzi. Giovedì 8 ottobre le finali giovanili, venerdì quelle Senior e sabato il Mixed Team.

Ottimo avvio per l’Italia agli Europei 2026 di Trap in corso al Malakasa Shooting Range, in Grecia. Nella prima giornata di qualificazioni spiccano soprattutto le prestazioni di Massimo Fabbrizi tra i Senior e di Luca Gerri tra gli Junior, entrambi nelle primissime posizioni delle rispettive classifiche.

Fabbrizi, portacolori dei Carabinieri di Monteprandone, ha completato i primi 50 piattelli senza commettere errori, chiudendo con 50/50 e condividendo la vetta provvisoria con altri sei tiratori.

Fabbrizi perfetto, Frasca e De Filippis restano in corsa

Buona anche la prova degli altri due azzurri impegnati nella gara maschile. Erminio Frasca ha commesso soltanto due errori nelle prime due serie, terminando la giornata con 48/50, mentre Mauro De Filippis ha chiuso poco più indietro con 47/50.

La qualificazione Senior proseguirà giovedì 8 ottobre con altri 25 piattelli, prima dell’ultima giornata prevista venerdì con ulteriori 50 bersagli e le finali individuali.

Junior, Luca Gerri davanti a tutti con 74/75

Grande partenza anche per Luca Gerri nella gara Junior maschile. L’azzurro delle Fiamme Oro ha chiuso i primi 75 piattelli con 74/75, il miglior punteggio della giornata.

Alle sue spalle resta pienamente in corsa anche Andrea Diana, quarto con 72/75, alla pari con il francese Enzo Dury e il turco Egemen Agca.

Alessandro Materazzo e Francesco Tanfoglio ripartiranno invece entrambi da quota 69/75. Per gli Junior giovedì saranno in programma gli ultimi 50 piattelli di qualificazione prima delle finali.

Sforzi terza tra le Junior, giovedì le finali

Tra le ragazze Junior la migliore delle italiane è Greta Sforzi, terza con 71/75 e appaiata all’atleta AIN Aleksandra Kosimina. Al comando si trova l’ungherese Anna Nyitrai con 72/75.

Valentina Archetti ha chiuso con 67/75, Maria Iovinella con 66/75 e Martina Montani con 65/75.

Le finali Junior sono in programma giovedì 8 ottobre: alle 15.00 quella femminile e alle 16.00 quella maschile, secondo gli orari italiani indicati nel programma ufficiale.

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Rossi e Stanco perfette tra le Senior

Molto positivo anche l’avvio della gara femminile Senior, già caratterizzata dalle prestazioni di Jessica Rossi e Silvana Stanco. Entrambe hanno completato i primi 50 piattelli con un perfetto 50/50 e condividono la vetta provvisoria con la turca Safiye Temizdemir.

Erica Sessa ha invece concluso la prima giornata con 46/50.

Europei Trap 2026, tutti i prossimi appuntamenti

Giovedì 8 ottobre

Trap Maschile e Femminile – 25 piattelli

Trap Junior Maschile e Femminile – 50 piattelli

Ore 15.00 – Finale Junior Trap Femminile

Ore 16.00 – Finale Junior Trap Maschile

Venerdì 9 ottobre

Trap Maschile e Femminile – 50 piattelli

Ore 14.00 – Finale Trap Femminile

Ore 15.00 – Finale Trap Maschile

Sabato 10 ottobre

Trap Mixed Team

Ore 15.00 – Finale Matches Mixed Team Trap Junior

Ore 16.15 – Finale Matches Mixed Team Trap Senior

Tutti gli orari sono indicati secondo l’ora italiana. Atene è avanti di un’ora rispetto a Roma.