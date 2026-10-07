Europei ciclismo 2026, Roglic trionfa nella crono di casa: Frigo ottimo settimo

Lo sloveno conquista il titolo continentale nell’ultima gara della rassegna davanti ai francesi Armirail e Decomble. Marco Frigo chiude a 55 secondi dal vincitore, sedicesimo Mattia Cattaneo.

Finale perfetto per la Slovenia agli Europei di ciclismo 2026. Nell’ultima gara della rassegna continentale, disputata in casa, Primoz Roglic conquista il titolo europeo nella cronometro élite maschile e regala al suo Paese il primo oro della manifestazione.

Il portacolori della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha completato il percorso in 28’16″61, alla media di 46,68 km/h, precedendo i francesi Bruno Armirail e Maxime Decomble. Buona prova anche per l’Italia, con Marco Frigo settimo, mentre Mattia Cattaneo ha chiuso in sedicesima posizione.

Roglic al comando fin dal primo intermedio

Roglic ha costruito il successo nella prima parte della prova, facendo segnare il miglior tempo già al primo rilevamento cronometrico. Lo sloveno è poi riuscito a gestire il margine nei chilometri successivi, resistendo al recupero di Armirail.

Il francese, reduce dall’oro nella prova a squadre, ha terminato in 28’23″19, a poco più di sei secondi dal vincitore. La medaglia di bronzo è andata invece al connazionale Maxime Decomble, staccato di 28″42.

Ai piedi del podio il belga Ilan Van Wilder, quarto a 33″36, mentre lo svizzero Stefan Küng ha chiuso quinto con un ritardo di circa 35 secondi.

Frigo settimo, Cattaneo sedicesimo

Il migliore degli italiani è stato Marco Frigo, autore di una prova in crescita. L’azzurro ha fermato il cronometro sul tempo di 29’11″97, terminando al settimo posto con un distacco di 55″36 da Roglic.

Frigo ha sfiorato anche la sesta posizione occupata dal danese Kasper Asgreen, riuscendo comunque a inserirsi nella top ten della prova continentale.

Più indietro Mattia Cattaneo, che ha concluso la cronometro in sedicesima posizione, a 1’11” dal nuovo campione europeo.

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Primo titolo europeo a cronometro per Roglic

Per Roglic si tratta del primo titolo europeo individuale a cronometro della carriera e della seconda vittoria stagionale, dopo il successo ottenuto nel campionato nazionale contro il tempo.

Lo sloveno, già protagonista sia ai Mondiali sia nella prova in linea degli Europei senza riuscire a conquistare una medaglia, trova così il risultato più importante della sua stagione proprio davanti al pubblico di casa.

Con il successo di Roglic si chiude inoltre la rassegna continentale, con la Slovenia capace di conquistare in extremis il suo primo titolo degli Europei casalinghi.

Europei ciclismo 2026, la top 10 della cronometro maschile

1. Primoz Roglic (Slovenia) 28’16″61

2. Bruno Armirail (Francia) +6″58

3. Maxime Decomble (Francia) +28″42

4. Ilan Van Wilder (Belgio) +33″36

5. Stefan Küng (Svizzera) +35″

6. Kasper Asgreen (Danimarca) +44″

7. Marco Frigo (Italia) +55″36

8. Jakob Söderqvist (Svezia) +55″7

9. Callum Thornley (Gran Bretagna) +56″

10. Iván Romeo (Spagna) +57″