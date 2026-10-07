Europei ciclismo 2026, Reusser regina della cronometro: quinto titolo, Longo Borghini quarta

La svizzera si conferma campionessa continentale percorrendo i 22 chilometri in 31’30″84. Vollering argento a 23″, Berthet bronzo a 1’10”. L’azzurra resta fuori dal podio per appena sei secondi.

Marlen Reusser si conferma campionessa europea della cronometro. La svizzera conquista a Lubiana il titolo continentale per il secondo anno consecutivo e porta a cinque il numero dei suoi successi individuali contro il tempo agli Europei. Ai piedi del podio Elisa Longo Borghini, quarta ad appena sei secondi dalla medaglia di bronzo.

Reusser ha completato i 22 chilometri del percorso in 31’30″84, viaggiando a una media superiore ai 41 km/h. Alle sue spalle l’olandese Demi Vollering, seconda con un ritardo di 23 secondi, mentre la francese Juliette Berthet ha conquistato il bronzo a 1’10”.

Reusser domina dall’inizio alla fine

La gara ha avuto una protagonista ben definita fin dai primi rilevamenti cronometrici. Reusser ha preso il comando già nella fase iniziale e ha mantenuto il miglior tempo a ogni intermedio, senza lasciare alle avversarie la possibilità di mettere realmente in discussione il successo.

Per la trentacinquenne svizzera arriva così un’altra conferma poche settimane dopo la conquista del titolo mondiale nella specialità. Il successo di Lubiana segue quello europeo del 2025 e si aggiunge alla tripletta realizzata tra 2021, 2022 e 2023.

Con cinque ori individuali nella cronometro continentale, Reusser supera inoltre Ellen van Dijk e diventa la ciclista più titolata nella specialità agli Europei.

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Longo Borghini sfiora il bronzo per sei secondi

L’Italia va vicinissima al podio con Elisa Longo Borghini. L’azzurra ha terminato la prova in quarta posizione, accusando un ritardo di 1’16” dalla vincitrice e chiudendo a soli sei secondi da Berthet.

Longo Borghini è rimasta in corsa per la medaglia fino alla parte conclusiva della cronometro, nella quale la francese è riuscita a recuperare terreno e a conquistare il terzo gradino del podio.

Quinta posizione per la polacca Dominika Włodarczyk, a 1’30”, seguita dalla francese Cédrine Kerbaol a 1’59” e dalla belga Sandrine Tas a 2’01”.

Europei ciclismo 2026, la top 10 della cronometro femminile

1. Marlen Reusser (Svizzera) 31’30″84

2. Demi Vollering (Paesi Bassi) +23″

3. Juliette Berthet (Francia) +1’10”

4. Elisa Longo Borghini (Italia) +1’16”

5. Dominika Włodarczyk (Polonia) +1’30”

6. Cédrine Kerbaol (Francia) +1’59”

7. Sandrine Tas (Belgio) +2’01”

8. Lauren Dickson (Gran Bretagna) +2’22”

9. Lotte Claes (Belgio) +2’37”

10. Lieke Nooijen (Paesi Bassi) +2’40”

Per Reusser si tratta dell’ennesimo capitolo di una straordinaria continuità nelle prove contro il tempo, confermata ancora una volta sul palcoscenico continentale. Per l’Italia resta invece il rammarico di un podio sfumato per appena sei secondi.