Coppa del Mondo tiro a segno, 19 azzurri al Cairo: ultima tappa prima dei Mondiali

Da sabato 10 a giovedì 15 ottobre l’ultima tappa stagionale del circuito internazionale all’Egypt International Olympic City. In gara 19 italiani tra carabina e pistola, con Sollazzo, Maldini, Monna e Veccaro tra i principali protagonisti.

È quasi tutto pronto al Cairo per la quarta e ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di tiro a segno, in programma all’Egypt International Olympic City da sabato 10 a giovedì 15 ottobre.

Per gli specialisti di carabina e pistola sarà l’ultimo grande appuntamento di preparazione prima dei Campionati Mondiali di Doha, in programma dall’1 al 14 novembre e validi come primo passaggio del percorso di qualificazione verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, con l’assegnazione delle prime carte olimpiche.

Per gli atleti che riusciranno a qualificarsi, il circuito internazionale si concluderà poi con le Finali di Roma, dal 3 all’8 dicembre.

Coppa del Mondo, 19 azzurri in gara al Cairo

L’Italia si presenterà in Egitto con una delegazione composta da 19 atleti, 13 uomini e sei donne.

Nella carabina saranno in gara Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia e Martina Ziviani.

Nella pistola spazio invece a Federico Nilo Maldini, Matteo Mastrovalerio, Riccardo Mazzetti, Paolo Monna, Angelo Palella, Francesco Rutigliani, Massimo Spinella, Gabriele Aldo Villani, Alessandra Fait, Cristina Magnani e Margherita Brigida Veccaro.

Fari puntati su Sollazzo, Maldini e Monna

Tra gli azzurri più attesi c’è Danilo Dennis Sollazzo, reduce dalla doppia medaglia conquistata ai Giochi del Mediterraneo di Taranto: oro nella carabina 10 metri e argento nel mixed team insieme a Carlotta Salafia.

Il primatista mondiale di finale e campione europeo in carica della specialità tornerà inoltre in una sede particolarmente significativa: proprio al Cairo, nell’ottobre 2022, conquistò infatti un argento iridato.

Nella pistola 10 metri attenzione anche a Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, rispettivamente argento e bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Tra le donne sarà invece in gara Margherita Brigida Veccaro, reduce dall’argento conquistato ad agosto ai Giochi del Mediterraneo, alle spalle della serba Zorana Arunovic.

Spinella e Mazzetti nella pistola automatica 25 metri

Nella pistola automatica 25 metri saranno impegnati Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti.

Spinella arriva all’appuntamento egiziano dopo il secondo posto ottenuto ad aprile nella tappa inaugurale di Granada, mentre Mazzetti porterà in gara la propria esperienza internazionale.

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Coppa del Mondo tiro a segno, il programma delle finali

Sabato 10 ottobre

Ore 10.30 – Pistola 10 metri mixed team

Ore 14.15 – Carabina 10 metri mixed team

Domenica 11 ottobre

Ore 11.00 – Pistola 10 metri uomini

Lunedì 12 ottobre

Ore 11.45 – Pistola 25 metri donne

Ore 14.30 – Carabina 10 metri uomini

Martedì 13 ottobre

Ore 12.00 – Carabina 50 metri 3 posizioni donne

Mercoledì 14 ottobre

Ore 11.00 – Pistola 10 metri donne

Ore 13.45 – Pistola automatica 25 metri uomini

Giovedì 15 ottobre

Ore 12.00 – Carabina 3 posizioni 50 metri uomini

Ore 14.30 – Carabina 10 metri donne

Tutti gli orari sono indicati secondo l’ora italiana.