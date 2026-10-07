Europei di tiro a volo, Rossi e Stanco perfette: 50/50 nel trap femminile e Italia in fuga a squadre

A Malakasa le due azzurre chiudono la prima giornata di qualificazione senza errori, in vetta insieme alla turca Temizdemir. Sessa è sedicesima con 46. Nella classifica a squadre Italia prima con 146/150, sette piattelli davanti alla Turchia.

Nessun errore e la vetta della classifica. Jessica Rossi e Silvana Maria Stanco hanno chiuso con un perfetto 50/50 la prima giornata di qualificazione del trap Senior femminile agli Europei 2026 di tiro a volo, in corso a Malakasa, in Grecia.

Le due azzurre condividono il primo posto con la turca Safiye Temizdemir, mentre l’Italia comanda nettamente anche la classifica a squadre.

Rossi e Stanco al comando, Sessa sedicesima

Alle spalle del terzetto di testa c’è l’atleta individuale neutrale Daria Semianova, quarta con 49 piattelli. Quinta posizione condivisa a quota 48 per la tedesca Kathrin Murche e la spagnola Fatima Galvez, mentre nove tiratrici sono settime con 47.

La terza azzurra in gara, Erica Sessa, ha chiuso i primi 50 piattelli con 46, al 16° posto insieme ad altre tre atlete.

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Italia in fuga nella classifica a squadre

Nella graduatoria a squadre le azzurre guidano con 146/150, con un vantaggio di sette piattelli sulla Turchia, seconda con 139. Terzo posto condiviso da Spagna e Germania con 138, mentre la Slovacchia è quinta con 136.

Dopo la prima giornata, l’Italia si trova così in una posizione di forza sia nella gara individuale sia in quella a squadre.