MotoGP, dal 2027 cambia il format del weekend: qualifiche separate per Sprint e Gran Premio

Con il nuovo regolamento arriveranno due griglie distinte: il venerdì le qualifiche dedicate alla Sprint, il sabato quelle per la gara lunga. Cambiano anche prove libere e programma della domenica.
La MotoGP cambia format a partire dalla stagione 2027. Con l’inizio della nuova era regolamentare verrà modificata anche la struttura del weekend di gara, che prevederà qualifiche separate per la Sprint e per il Gran Premio, con due griglie di partenza distinte in ogni appuntamento del calendario.
Il nuovo schema si avvicinerà maggiormente a quello utilizzato nei weekend Sprint della Formula 1, introducendo una sessione specifica al venerdì per determinare l’ordine di partenza della gara breve del sabato.
MotoGP 2027, come cambia il venerdì
Il programma del venerdì si aprirà con la consueta FP1 da 45 minuti. A seguire ci sarà una seconda sessione di prove libere, denominata FP2, della durata di 30 minuti, che prenderà il posto dell’attuale Practice.
La nuova FP2 non sarà valida per determinare l’accesso alle qualifiche. La giornata si chiuderà invece con le Qualifiche Sprint da 15 minuti, aperte a tutti i piloti e decisive per stabilire la griglia della Sprint in programma il giorno successivo.
Sabato Q1 e Q2 per il Gran Premio
Il sabato inizierà con la FP3 da 20 minuti, prima delle qualifiche dedicate al Gran Premio della domenica.
Tutti i piloti prenderanno parte alla Q1, della durata di 15 minuti. I migliori dodici accederanno quindi alla Q2, anch’essa da 15 minuti, che definirà la griglia di partenza della gara lunga.
Nel pomeriggio si disputerà la Sprint MotoGP, con lo schieramento determinato dalle qualifiche disputate il venerdì.
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La domenica e l’addio al tradizionale Warm Up
La domenica si aprirà con le gare di Moto3 e Moto2, prima del Gran Premio della MotoGP.
Lo spazio attualmente riservato al Warm Up della classe regina verrà modificato e spostato a ridosso della gara. La pit-lane rimarrà aperta per dieci minuti, permettendo ai piloti di completare più giri di ricognizione e di effettuare un ultimo controllo funzionale prima della partenza.
Il Gran Premio prenderà quindi il via con la griglia determinata dai risultati della Q1 e della Q2 del sabato.
MotoGP 2027, il nuovo programma del weekend
VENERDÌ
FP1 – 45 minuti
FP2 – 30 minuti
Qualifiche Sprint – 15 minuti
SABATO
FP3 – 20 minuti
Q1 Gran Premio – 15 minuti, aperta a tutti i piloti
Q2 Gran Premio – 15 minuti, riservata ai migliori 12 della Q1
Sprint MotoGP – griglia determinata dalle Qualifiche Sprint
DOMENICA
Gran Premio Moto3
Gran Premio Moto2
Gran Premio MotoGP – griglia determinata dalle qualifiche del Gran Premio