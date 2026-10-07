Arrampicata sportiva, calendario 2027: Mondiali, qualificazioni olimpiche e 13 tappe di Coppa del Mondo

World Climbing svela il programma della stagione: rassegna iridata in Cechia dal 13 al 22 agosto, Coppa del Mondo da aprile a settembre tra Tokyo e Parigi. In autunno le Olympic Qualifier Series, pass olimpici anche agli European Games e ai Pan American Games.

Sarà una stagione da non perdere per l’arrampicata sportiva. World Climbing ha pubblicato il calendario 2027, che comprende i Campionati Mondiali, le tredici tappe della Coppa del Mondo e gli appuntamenti validi per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, con i pass in palio nelle specialità speed, boulder e lead.

Mondiali 2027 a Brno, in palio anche i pass olimpici

La rassegna iridata si svolgerà a Brno, in Cechia, dal 13 al 22 agosto, con gare maschili e femminili nelle tre specialità. Oltre alle medaglie, i Mondiali assegneranno anche un pass olimpico per genere in ogni specialità.

Olympic Qualifier Series, tutte le tappe verso LA28

Le Olympic Qualifier Series 2028 distribuiranno quattro pass per genere nel lead, quattro nel boulder e sei nello speed. Questi gli appuntamenti in programma:

7-10 ottobre, Sudafrica – Boulder, Lead, Speed

14-17 ottobre, Australia – Boulder, Lead

23-24 ottobre, Mount Maunganui (Nuova Zelanda) – Speed

10-14 novembre, Shanghai (Cina) – Boulder, Lead, Speed

Altre opportunità di qualificazione arriveranno dagli European Games 2027, in programma a Istanbul dal 16 al 27 giugno, e dai Pan American Games 2027, a Lima dal 23 luglio all’8 agosto. In entrambe le manifestazioni sarà assegnato un pass per genere in ciascuna specialità.

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Coppa del Mondo 2027, il calendario completo

La Coppa del Mondo si articolerà in tredici tappe tra aprile e settembre, dall’apertura di Tokyo alla chiusura di Parigi, passando anche per Los Angeles, sede dei prossimi Giochi:

9-11 aprile, Tokyo (Giappone) – Boulder

16-18 aprile, Keqiao (Cina) – Boulder

23-25 aprile, Shanghai (Cina) – Lead, Speed

30 aprile-2 maggio, Wujiang (Cina) – Speed

7-9 maggio, Corea del Sud – Speed

28-30 maggio, Berna (Svizzera) – Boulder

4-6 giugno, Manchester (Gran Bretagna) – Lead, Speed

9-13 giugno, Innsbruck (Austria) – Boulder, Lead

9-11 luglio, Chamonix (Francia) – Lead, Speed

16-17 luglio, Comunidad de Madrid (Spagna) – Lead

3-4 settembre, Koper (Slovenia) – Lead

7-12 settembre, Los Angeles (Stati Uniti) – Boulder, Speed

24-26 settembre, Parigi (Francia) – Boulder

Il 2027 si annuncia dunque come una stagione chiave non solo per i titoli mondiali e per la Coppa del Mondo, ma anche per la qualificazione olimpica, con diversi appuntamenti destinati a pesare direttamente sulla corsa verso LA28.