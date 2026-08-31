Europei volley femminile 2026, Italia ai quarti: Bulgaria travolta 3-0

Sesta vittoria consecutiva per le azzurre di Julio Velasco, che dominano l’ottavo di finale a Brno. Il prossimo 2 settembre sfida alla vincente di Repubblica Ceca-Svezia.

L’Italia non si ferma agli Europei 2026 di volley femminile. Le azzurre di Julio Velasco superano la Bulgaria per 3-0 (25-18, 25-13, 25-13) negli ottavi di finale e conquistano il pass per i quarti della rassegna continentale.

Al Padiglione P del BVV di Brno arriva così la sesta vittoria consecutiva dell’Italia dall’inizio del torneo. Dopo il percorso netto nella Pool D di Göteborg, le azzurre superano senza concedere set anche il primo ostacolo della fase a eliminazione diretta.

Italia-Bulgaria, le scelte di Velasco

Velasco parte con Orro in palleggio, Egonu opposto, Sylla e Antropova in banda, Danesi e Fahr al centro e Fersino libero.

Il ct della Bulgaria Marcello Abbondanza risponde con Slavcheva in regia, Dudova opposto, Milanova e Ilieva schiacciatrici, Krivochiiska e Nikolova centrali e Pashkuleva libero.

La Bulgaria parte forte, poi l’Italia prende il comando

L’avvio è favorevole alla Bulgaria, subito avanti 3-1, ma l’Italia reagisce rapidamente. Antropova trova il 3-3 anche grazie a un servizio potente e le azzurre cominciano progressivamente a prendere le misure alle avversarie.

Krivochiiska crea qualche difficoltà al centro, mentre Dudova e Milanova cercano con efficacia gli angoli in attacco. L’Italia, però, cresce a muro e permette a Orro di gestire con maggiore continuità la ricostruzione.

Sylla ed Egonu tengono le azzurre a contatto nella prima parte della frazione, poi è proprio Egonu a favorire il primo allungo con il servizio per il 14-11. Antropova aumenta ulteriormente il ritmo e il muro di Danesi e della stessa Antropova porta l’Italia verso la chiusura.

Sylla procura il set point sul 24-18 e Antropova chiude con un ace: 25-18 e 1-0 Italia.

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Nel secondo set le azzurre cambiano passo

La seconda frazione resta equilibrata soltanto nelle battute iniziali. Sul 2-2 l’Italia comincia ad aumentare la pressione, con Sylla efficace in attacco e Antropova protagonista per il 9-5.

La battuta azzurra mette in difficoltà la ricezione bulgara e il vantaggio cresce rapidamente fino al 14-6. La Bulgaria prova ad alternare Todorova e Pashkuleva, ma non riesce a contenere il ritmo imposto dalla formazione di Velasco.

Anche Egonu sale di livello, trovando punti sia in diagonale sia in parallela. L’Italia gestisce senza difficoltà il largo margine accumulato e si porta sul 2-0.

L’Italia chiude senza concedere spazio alla Bulgaria

Il copione non cambia nel terzo set. Le azzurre scappano sull’8-3, con Sylla e Fersino preziose in seconda linea e Orro sempre efficace nella distribuzione.

Danesi fa la differenza a muro e l’Italia allunga fino al 16-10, mentre la Bulgaria fatica sempre di più a reggere la pressione del servizio azzurro. Sul 20-12 la partita è ormai indirizzata e Fahr firma dal centro uno degli ultimi punti del successo italiano.

L’Italia completa così il 3-0 e conquista con autorità un posto tra le migliori otto squadre dell’Europeo.

Ai quarti la vincente di Repubblica Ceca-Svezia

Il prossimo avversario delle azzurre uscirà dall’ottavo tra Repubblica Ceca e Svezia, in programma questa sera alle 19 sempre a Brno.

Il quarto di finale dell’Italia si disputerà il 2 settembre ancora al BVV Veletrhy di Brno, impianto da 5.000 spettatori. Nella stessa sede si giocherà anche Serbia-Grecia, mentre gli altri due quarti saranno ospitati il 3 settembre dal Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul.