Calciomercato, Kean verso il Como: la Fiorentina chiude per Beto e apre alla cessione

L’arrivo dell’ex Udinese dall’Everton sblocca la situazione dell’attaccante azzurro. Il Como ha già presentato un’offerta da 40 milioni complessivi: la trattativa entra nella fase decisiva.

Il futuro di Moise Kean si avvicina sempre di più al Como. La Fiorentina, infatti, è pronta a dare il via libera alla cessione dell’attaccante italiano dopo aver individuato in Beto il sostituto per il reparto offensivo.

Il club lariano aveva già presentato una proposta da 40 milioni di euro complessivi, composta da 35 milioni di parte fissa e altri 5 legati ai bonus. La Fiorentina aveva però scelto di prendere tempo prima di autorizzare la partenza di Kean, in attesa di chiudere l’operazione per un nuovo centravanti.

Beto atteso a Firenze per le visite mediche

La soluzione è arrivata con Beto. L’ex attaccante dell’Udinese è atteso a Firenze per sostenere le visite mediche e dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo dall’Everton per una cifra vicina ai 18 milioni di euro.

La Fiorentina aveva già impostato l’operazione da tempo, proprio in previsione di una possibile partenza di Kean.

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Kean, il Como accelera nelle ultime ore di mercato

Con Beto ormai vicino all’approdo in viola, viene meno uno degli ultimi ostacoli alla cessione di Moise Kean.

Il Como di Cesc Fàbregas può quindi accelerare per provare a chiudere l’operazione nelle ultime ore della sessione di mercato. La base economica resta quella già formulata: 35 milioni garantiti più 5 di bonus.

La trattativa entra dunque nella sua fase più delicata, con la Fiorentina pronta a riorganizzare il reparto offensivo attraverso l’arrivo di Beto e il Como intenzionato a regalare a Fàbregas un altro rinforzo di primo piano.