Mondiali corsa su strada 2026, Italia con dieci azzurri a Copenhagen: Crippa guida la squadra

Il DT Antonio La Torre ha convocato sei uomini e quattro donne per la rassegna iridata del 19-20 settembre. Crippa, Jaafari e Mondazzi nella mezza maratona, Arese e Cavalli sul miglio.

Saranno dieci gli azzurri impegnati ai Mondiali 2026 di corsa su strada, in programma a Copenhagen, in Danimarca, nel weekend del 19 e 20 settembre. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha ufficializzato le convocazioni per la seconda edizione della rassegna iridata, articolata su tre discipline: mezza maratona, 5 km e miglio.

La squadra italiana sarà composta da sei uomini e quattro donne, con diversi nomi di primo piano dell’atletica azzurra.

Crippa guida gli azzurri nella mezza maratona

Il riferimento principale sarà Yeman Crippa, impegnato nella mezza maratona. L’azzurro si presenta all’appuntamento dopo aver stabilito il record italiano sui 21,097 km a Napoli ed essersi già laureato campione europeo della specialità.

Crippa, vincitore anche della Maratona di Parigi, tornerà in gara dopo il quarto posto ottenuto nei 10.000 metri agli Europei di Birmingham. Con lui nella mezza maratona maschile ci saranno Badr Jaafari e Alberto Mondazzi.

Tra le donne saranno invece al via Sofiia Yaremchuk ed Elvanie Nimbona.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Majori sui 5 km, Arese e Cavalli sul miglio

Nei 5 km femminili l’Italia schiererà Micol Majori, reduce dal bronzo continentale sui 5000 metri nella gara vinta da Nadia Battocletti.

Nella prova maschile sulla stessa distanza saranno invece impegnati Francesco Guerra e Konjoneh Maggi.

Sul miglio, distanza di 1609,34 metri, spazio a Pietro Arese tra gli uomini e Ludovica Cavalli tra le donne.

I convocati dell’Italia per i Mondiali di corsa su strada

Uomini

Yeman Crippa – mezza maratona

Badr Jaafari – mezza maratona

Alberto Mondazzi – mezza maratona

Francesco Guerra – 5 km

Konjoneh Maggi – 5 km

Pietro Arese – miglio

Donne

Elvanie Nimbona – mezza maratona

Sofiia Yaremchuk – mezza maratona

Micol Majori – 5 km

Ludovica Cavalli – miglio

L’Italia si presenterà dunque a Copenhagen con una formazione distribuita su tutte e tre le specialità previste dal programma, puntando su atleti già affermati a livello internazionale e su elementi in crescita.