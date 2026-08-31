Taranto 2026, Massidda oro e bronzo nei pesi: live su Sportface TV

Sergio Massidda vince lo slancio dei -65 kg con il record dei Giochi e sale sul terzo gradino del podio nello strappo. Pilloni secondo nell’ottava regata dell’iQFOiL, Barabino e Pascali terzo e quarto nell’ILCA 7. Pesi, vela e canottaggio live su Sportface TV.

Sergio Massidda conquista un oro e un bronzo nel sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’azzurro trionfa nello slancio dei -65 kg sollevando 162 kg e stabilendo il nuovo record della manifestazione, dopo aver chiuso al terzo posto la prova dello strappo. Sollevamento pesi, canottaggio e vela sono trasmessi in diretta su Sportface TV.

Sollevamento pesi, Massidda d’oro con il record

Sergio Massidda conquista la medaglia d’oro nello slancio dei -65 kg al termine di una finale decisa dall’ultima alzata. L’italiano entra in gara completando il tentativo a 155 kg e passa provvisoriamente al comando con 160.

Dopo i 161 kg sollevati dall’egiziano Noureldin Mohamed Mahmoud Zaky, Massidda risponde portando a termine la prova a 162 kg. Una misura che vale il titolo e il nuovo record dei Giochi del Mediterraneo per la categoria.

Massidda sul podio anche nello strappo

Massidda aveva già conquistato il bronzo nello strappo grazie ai 130 kg sollevati al primo tentativo. L’azzurro ha quindi provato ad attaccare il titolo con due tentativi a 135 kg, senza però riuscire a completarli.

L’oro è andato a Zaky con 133 kg, davanti al turco Ferdi Hardal, secondo con 132. Il programma del sollevamento pesi riprenderà alle ore 16.00 con la prova dello strappo dei -61 kg femminili, nella quale sarà impegnata Martina Chiacchio. Le gare sono disponibili in diretta su Sportface TV.

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Vela, Pilloni secondo nell’ottava regata

Federico Allan Pilloni chiude al secondo posto l’ottava regata dell’iQFOiL maschile. Il successo va al francese Gaspard Carfantan, mentre il turco Artun Senol completa il podio della prova. Leonardo Tomasini, leader della classifica generale dopo sette regate davanti allo stesso Pilloni, conclude in sesta posizione.

Nell’iQFOiL femminile è cominciata la settima regata. Dopo le prime sei prove la classifica generale vede Carola Colasanto al comando davanti all’altra azzurra Medea Marisa Falcioni.

ILCA 7, Barabino terzo e Pascali quarto

Due italiani chiudono nelle prime quattro posizioni la settima regata dell’ILCA 7. Il francese Lorenzo Mayer conquista la vittoria davanti al montenegrino Milivoj Dukic, mentre Cesare Barabino termina terzo e Antonio Pascali quarto.

Nella settima prova dell’ILCA 6 femminile si impone invece la slovena Alenka Valencic, davanti alla tunisina Ines Gmati e alla portoghese Luisa Passos Peres. Dopo la correzione della classifica, Maria Vittoria Arseni e Ginevra Caracciolo di Brienza risultano rispettivamente undicesima e dodicesima. Il programma della vela prosegue in diretta su Sportface TV.

Canottaggio, Italia seconda nella batteria del doppio misto

Leonardo Tedoldi e Irene Gattiglia ottengono la seconda posizione nella batteria del doppio misto con il tempo di 7:15.69. La prova viene vinta dalla Grecia di Stefanos Ntouskas ed Evangelina Anastasiadou in 7:08.12, mentre la Croazia chiude terza in 7:29.90.

Nella gara preliminare del doppio pesi leggeri misto, Niccolò Gandola ed Elena Sali concludono al terzo posto in 7:35.16. Davanti agli azzurri si piazzano la Grecia, prima in 7:23.35, e la Tunisia, seconda in 7:30.48. Anche il canottaggio è trasmesso in diretta su Sportface TV.

Tennistavolo, Monfardini eliminata e Mutti in campo

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Gaia Monfardini nel singolare femminile. L’azzurra viene sconfitta per 4-0 dalla francese Camille Lutz, che si impone con i parziali di 11-5, 12-10, 11-8, 11-4.

È invece cominciato l’ottavo di finale maschile tra Matteo Mutti e Leo De Nodrest. Il vincitore conquisterà un posto tra i migliori otto del torneo.

Gli altri appuntamenti azzurri

Alle ore 15.00 l’Italia affronterà la Tunisia nella finale per il quinto posto del torneo maschile di pallamano. Nella ginnastica artistica, invece, la squadra azzurra sarà impegnata dalle 17.30 nella seconda suddivisione.

La formazione italiana sarà composta da Matteo Levantesi, Stefano Patron, Ivan Brunello, Tommaso Brugnami, Niccolò Vannucchi e Diego Vazzola. La competizione a squadre adotta il sistema 6-4-3: sei ginnasti per ogni Nazionale, quattro impegnati su ciascun attrezzo e tre punteggi validi per la classifica.

Pesi, canottaggio e vela live su Sportface TV

Le gare di sollevamento pesi, canottaggio e vela dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono trasmesse in diretta su Sportface TV. La programmazione comprende le prove degli azzurri impegnati nella corsa alle medaglie e ai migliori piazzamenti.