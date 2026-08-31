US Open, Venus Williams fuori al primo turno: sedicesima sconfitta di fila

Venus Williams non riesce a tornare alla vittoria: l’icona del tennis femminile è uscita al primo turno dagli US Open

Non riesce a tornare ai massimi livelli Venus Williams, che agli US Open ha collezionato la sedicesima sconfitta consecutiva al primo turno. La campionessa esce di scena nella sfida tra wild card contro Sofia Kenin.

In un match iniziato dopo la mezzanotte e durato un’ora e 48 minuti, la ‘Venere’ si arrende con il punteggio di 6-2, 7-6(6). La prossima avversaria di Kenin sarà ora Jessica Pegula, attuale numero tre del mondo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nel primo set la situazione è subito complicata per Venus: due break subiti a zero la portano rapidamente sotto 0-3. Il copione sembra purtroppo il solito: la cinque volte campionessa di Wimbledon sfodera qualche vincente, ma il gioco è saldamente in mano a Kenin, che chiude la frazione 6-2 senza mai apparire realmente in difficoltà.

Troppi errori per Venus e la vittoria non riesce ad arrivare

Nel secondo parziale la maggiore delle sorelle Williams mostra però tutto il suo orgoglio. Dopo aver sprecato due palle break sull’1-1, subisce il controbreak, ma riesce a rientrare in partita salvando una palla match e agguantando il 4-4. Sul 5-4 ha tre set point consecutivi, che svaniscono nel nulla, per poi annullarne altri quattro sul 5-5.

Nel tie-break sembra esserci spazio per un terzo set, con Venus che si ritrova addirittura con quattro set point in mano. Tuttavia, li spreca tutti, complice un doppio fallo decisivo sul 6-5. Kenin, dal canto suo, colpisce profondo e concretizza il suo match point.

I numeri parlano chiaro: 28 vincenti e 21 errori non forzati per l’americana, contro 13 vincenti e 24 errori suoi.