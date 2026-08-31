Taranto 2026, Tomasini leader e Colasanto aggancia la vetta: live su Sportface TV

Leonardo Tomasini guida l’iQFOiL davanti a Federico Allan Pilloni, mentre Carola Colasanto raggiunge in testa Danai Pontifix e Medea Falcioni è terza. Italia in difficoltà contro la Tunisia nella pallamano. Canottaggio, pesi e pallamano live su Sportface TV.

L’Italia occupa quattro delle prime sei posizioni nelle classifiche dell’iQFOiL ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Leonardo Tomasini guida la graduatoria maschile davanti a Federico Allan Pilloni, mentre tra le donne Carola Colasanto aggancia la vetta e Medea Marisa Falcioni è terza. Proseguono intanto le gare di canottaggio, sollevamento pesi e pallamano, trasmesse in diretta su Sportface TV.

Vela, Tomasini allunga in testa nell’iQFOiL

Leonardo Tomasini consolida il primo posto nella classifica generale dell’iQFOiL maschile grazie alla vittoria in Gara 11. L’azzurro comanda con 18 punti netti, precedendo il connazionale Federico Allan Pilloni, secondo a quota 24.

Nell’undicesima prova Tomasini precede lo sloveno Val Erzen, mentre Pilloni completa il podio con il terzo posto. Il francese Gaspard Carfantan, sesto nella regata, occupa la terza posizione della generale con 33 punti.

Colasanto vince e raggiunge la vetta

Carola Colasanto conquista Gara 10 dell’iQFOiL femminile e raggiunge la greca Danai Pontifix al comando della classifica generale. Entrambe hanno 26 punti netti, con Pontifix prima e l’italiana seconda.

Ottima prova anche per Medea Marisa Falcioni, terza nella regata alle spalle della turca Merve Vatan e nella graduatoria complessiva con 30 punti. L’Italia piazza così due atlete nelle prime tre posizioni.

ILCA, Pascali quarto e Caracciolo di Brienza settima

Dopo otto regate dell’ILCA 7 maschile, Antonio Pascali occupa la quarta posizione della classifica generale con 36 punti. Al comando c’è il montenegrino Milivoj Dukic con 25, davanti al francese Lorenzo Mayer e al greco Marios Stathas. Cesare Barabino è ottavo con 43 punti.

Nell’ottava prova Mayer conquista il successo davanti a Stathas e Dukic, con Pascali quinto e Barabino nono.

Tra le donne Ginevra Caracciolo di Brienza sale sul podio dell’ottava regata dell’ILCA 6, chiudendo terza dietro alla slovena Alenka Valencic e alla francese Perine Milleret. L’azzurra è settima nella generale con 52 punti, mentre Maria Vittoria Arseni occupa la quattordicesima posizione a quota 76.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Pallamano, la Tunisia ribalta l’Italia

Si complica la finale per il quinto posto del torneo maschile di pallamano. L’Italia chiude il primo tempo avanti 16-14, ma subisce una pesante partenza della Tunisia nella ripresa.

I nordafricani piazzano un parziale di 7-0 e ribaltano il risultato, portandosi sul 21-16. Gli azzurri sono chiamati a reagire per rientrare in una partita trasmessa in diretta su Sportface TV.

Sollevamento pesi, tocca a Martina Chiacchio

È tutto pronto per la prova dello slancio femminile dei -61 kg. L’Italia sarà rappresentata da Martina Chiacchio, impegnata contro altre nove atlete.

Martina Chiacchio (Italia)

Maria Olalla Munoz (Spagna)

Dimitra Ioannou (Cipro)

Noura Essam Helmi Abdelbari Mohamed (Egitto)

Eya Aouadi (Tunisia)

Aysel Ozkan (Turchia)

Maria Kardara (Grecia)

Nadia Elizabeth El Samman (Libano)

Maelyn Michel (Francia)

Petra Pavlic (Slovenia)

La gara di Martina Chiacchio è disponibile in diretta su Sportface TV.

Tennistavolo, Mutti eliminato al settimo game

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Matteo Mutti nel singolare maschile. L’azzurro viene sconfitto per 4-3 dal francese Leo De Nodrest al termine di una partita combattuta.

Mutti riesce a rimontare prima dallo 0-2 e poi dall’1-3, conquistando il quinto e il sesto game per 11-8 e 11-5. Nel parziale decisivo, però, De Nodrest si impone 11-8.

Nel torneo femminile è cominciato l’ottavo tra Giorgia Piccolin e la spagnola Sofia Zhang Xu. L’azzurra parte con un netto 11-4 nel primo game.

Ginnastica artistica, azzurri in gara dalle 17.30

Prosegue la prima suddivisione della gara maschile di ginnastica artistica. Dopo quattro rotazioni la Grecia guida con 155.150 punti, mentre nell’all around il greco Tantalidis è primo con 52.250.

L’Italia sarà impegnata dalle ore 17.30 nella seconda suddivisione con Matteo Levantesi, Stefano Patron, Ivan Brunello, Tommaso Brugnami, Niccolò Vannucchi e Diego Vazzola.

Canottaggio, pesi e pallamano live su Sportface TV

Le gare di canottaggio e sollevamento pesi e la finale per il quinto posto del torneo maschile di pallamano tra Italia e Tunisia sono trasmesse in diretta su Sportface TV. La piattaforma propone gli appuntamenti dei Giochi del Mediterraneo e le prove degli azzurri impegnati nella giornata.