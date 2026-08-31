Taranto 2026, Delia bronzo nello strappo: live su Sportface TV

Celine Ludovica Delia sale sul terzo gradino del podio nei -53 kg e chiude quarta nello slancio. Borgonovo, Chiavini e il doppio Marvucic-Prati raggiungono le finali del canottaggio. Pesi, canottaggio, tiro a segno e vela in diretta su Sportface TV.

La prima medaglia azzurra della giornata ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 arriva dal sollevamento pesi. Celine Ludovica Delia conquista il bronzo nello strappo della categoria femminile dei -53 kg e sfiora un secondo podio nello slancio. Buone notizie anche dal canottaggio, mentre proseguono tiro a segno e vela. Le quattro discipline sono trasmesse in diretta su Sportface TV.

Sollevamento pesi, bronzo per Celine Delia

Celine Ludovica Delia sale sul terzo gradino del podio nello strappo dei -53 kg grazie alla misura di 81 kg. L’azzurra supera con sicurezza prima 79 e poi 81 kg, prima di non riuscire a completare il tentativo a 83.

La medaglia d’oro viene conquistata dalla turca Cansel Ozkan, mentre l’argento va alla greca Maria Stratoudaki. Delia torna poi in pedana nella finale dello slancio, dove completa l’alzata a 101 kg ma fallisce il successivo tentativo a 104, chiudendo ai piedi del podio.

Nello slancio il titolo va alla spagnola Sanchez Ferrer con 105 kg, davanti a Stratoudaki con 104 e Ozkan con 101. Il programma del sollevamento pesi è disponibile in diretta su Sportface TV.

Canottaggio, Borgonovo e Marvucic-Prati in finale

Luca Borgonovo conquista l’accesso alla finale del singolo pesi leggeri maschile. L’azzurro conclude la propria batteria al secondo posto con il tempo di 7:04.28.

Finale raggiunta anche da Gaia Umbra Chiavini nel singolo femminile. L’italiana chiude terza la propria batteria in 7:54.81 e rientra tra le nove atlete qualificate all’atto decisivo.

Nel due di coppia maschile Marvucic e Prati terminano la batteria in seconda posizione alle spalle della Serbia con il crono di 6:21.36, assicurandosi il passaggio in finale.

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Doppi pesi leggeri, azzurri secondi nelle gare preliminari

Nella gara preliminare del doppio pesi leggeri femminile, Sali e Schincariol ottengono la seconda posizione dietro alla Grecia con il tempo di 7:32.00.

Secondo posto anche per Christoforakis e Borgonovo nella prova preliminare maschile, conclusa alle spalle dell’equipaggio greco. Le prime tre barche terminano racchiuse in meno di un secondo e mezzo. Il programma del canottaggio prosegue in diretta su Sportface TV.

Tiro a segno, Italia 2 terza nella seconda qualificazione

Margherita Brigida Veccaro e Paolo Monna chiudono al terzo posto la seconda parte delle qualificazioni della pistola ad aria compressa 10 metri a coppie miste. Italia 2 totalizza 569.0 punti, preceduta da Turchia 2, prima con 576.0, e Francia 2, seconda con 574.0.

Nella prima sessione Alessandra Fait e Federico Nilo Maldini avevano ottenuto la sesta posizione con 568.0 punti. Anche il tiro a segno è trasmesso in diretta su Sportface TV.

Vela, Tomasini e Pilloni ai primi due posti nell’iQFOiL

Il programma mattutino della vela ha subito una variazione, con il rinvio delle regate dell’iQFOiL e la precedenza assegnata alle settima prove dell’ILCA 6 e dell’ILCA 7.

Dopo sette regate dell’iQFOiL maschile, Leonardo Tomasini resta al comando della classifica generale davanti a Federico Allan Pilloni. Nell’ILCA 7, invece, Antonio Pascali riparte dal sesto posto dopo sei prove, mentre Cesare Barabino è ottavo.

Tra le donne Ginevra Caracciolo di Brienza occupa l’ottava posizione nell’ILCA 6, con Maria Vittoria Arseni quattordicesima. Al comando si trova la francese Marie Barrue. Le regate sono disponibili in diretta su Sportface TV.

Tennistavolo, Oyebode attende Stamatouros

Il greco Georgios Stamatouros supera per 4-1 il tunisino Wassim Essid e conquista l’accesso agli ottavi del singolare maschile, dove affronterà l’azzurro John Oyebode.

Nel torneo femminile l’Italia tornerà in campo con Gaia Monfardini, opposta alla francese Lutz.

Taranto 2026 in diretta su Sportface TV

Le gare di canottaggio, sollevamento pesi, tiro a segno e vela dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono trasmesse in diretta su Sportface TV. La piattaforma OTT propone gli appuntamenti della giornata e le prove degli atleti italiani impegnati nella corsa alle medaglie.