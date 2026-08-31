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Italia-Serbia, i 12 scelti da Banchi: entra Akele, fuori Ferrari

Franz Monaco
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Basket FIBA Basketball World Cup 2027 Qualifiers Italia vs Islanda
Luca Banchi (head coach Italia basketball team) during FIBA Basketball World Cup 2027 Qualifiers- Italy vs Iceland, Basketball FIBA Europe Cup match in Tortona, Italy, November 27 2025

Il commissario tecnico azzurro definisce il roster per la sfida del Gruppo J delle Qualificazioni Mondiali. Vitifrigo Arena di Pesaro sold out: palla a due alle 19.30, diretta su Sky Sport Basket e streaming su NOW.

Luca Banchi ha scelto i dodici azzurri che affronteranno la Serbia nella sfida del Gruppo J delle Qualificazioni Mondiali. Alla Vitifrigo Arena di Pesaro, già sold out, l’Italia proverà a riscattare la sconfitta per 78-76 subita in volata nella trasferta contro la Bosnia.

Italia-Serbia, Akele prende il posto di Ferrari

Rispetto alla partita disputata venerdì scorso entra nel roster Nicola Akele, mentre resta fuori Francesco Ferrari. Quest’ultimo seguirà l’incontro dalla tribuna insieme a Leonardo Candi e John Petrucelli.

L’Italia si prepara così ad affrontare la Serbia di Nikola Jokic in uno scontro diretto importante per il cammino nelle Qualificazioni Mondiali.

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I 12 azzurri scelti da Luca Banchi

  • 1 Nico Mannion
  • 7 Stefano Tonut
  • 9 Nicolò Melli
  • 13 Simone Fontecchio
  • 15 Darius Thompson
  • 16 Amedeo Tessitori
  • 17 Giampaolo Ricci
  • 18 Matteo Spagnolo
  • 20 Saliou Niang
  • 25 Tommaso Baldasso
  • 45 Nicola Akele
  • 48 Giovanni Emejuru

Italia-Serbia, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Italia e Serbia inizierà alle ore 19.30 alla Vitifrigo Arena di Pesaro. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

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