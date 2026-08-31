Italia-Serbia, i 12 scelti da Banchi: entra Akele, fuori Ferrari

Il commissario tecnico azzurro definisce il roster per la sfida del Gruppo J delle Qualificazioni Mondiali. Vitifrigo Arena di Pesaro sold out: palla a due alle 19.30, diretta su Sky Sport Basket e streaming su NOW.

Luca Banchi ha scelto i dodici azzurri che affronteranno la Serbia nella sfida del Gruppo J delle Qualificazioni Mondiali. Alla Vitifrigo Arena di Pesaro, già sold out, l’Italia proverà a riscattare la sconfitta per 78-76 subita in volata nella trasferta contro la Bosnia.

Italia-Serbia, Akele prende il posto di Ferrari

Rispetto alla partita disputata venerdì scorso entra nel roster Nicola Akele, mentre resta fuori Francesco Ferrari. Quest’ultimo seguirà l’incontro dalla tribuna insieme a Leonardo Candi e John Petrucelli.

L’Italia si prepara così ad affrontare la Serbia di Nikola Jokic in uno scontro diretto importante per il cammino nelle Qualificazioni Mondiali.

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I 12 azzurri scelti da Luca Banchi

1 Nico Mannion

7 Stefano Tonut

9 Nicolò Melli

13 Simone Fontecchio

15 Darius Thompson

16 Amedeo Tessitori

17 Giampaolo Ricci

18 Matteo Spagnolo

20 Saliou Niang

25 Tommaso Baldasso

45 Nicola Akele

48 Giovanni Emejuru

Italia-Serbia, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Italia e Serbia inizierà alle ore 19.30 alla Vitifrigo Arena di Pesaro. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.