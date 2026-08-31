Basket femminile, Mondiali Berlino 2026: le 12 convocate dell’Italia di Capobianco. Calendario e programma delle azzurre

Il CT ufficializza il roster per la rassegna iridata (4-13 settembre). Esordio con la Senior per Villa e Blasigh, out per infortunio Spreafico e Kacerik. Tagli per Zanardi, Panzera e Leonardi.

È stata definita la lista ufficiale delle dodici atlete che rappresenteranno l’Italia alla FIBA Women’s Basketball World Cup 2026, in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre. Lo staff tecnico coordinato dal commissario tecnico Andrea Capobianco ha sciolto le ultime riserve al termine del percorso di preparazione, formalizzando il gruppo che volerà in Germania per il ritorno sul palcoscenico mondiale a distanza di trentadue anni dall’ultima partecipazione azzurra.

Le scelte di Capobianco: Villa e Blasigh al debutto, i tagli e le assenze fisiche

Rispetto al gruppo che aveva disputato il torneo pre-mondiale di San Juan, il roster presenta alcune novità rilevanti: lasciano il collegiale Carlotta Zanardi, Ilaria Panzera e Francesca Leonardi, mentre non faranno parte della spedizione Laura Spreafico e Martina Kacerik, costrette a dare forfait per problemi fisici. Fanno invece il proprio ingresso tra le dodici Matilde Villa e Vittoria Blasigh, entrambe classe 2004 e pronte a vivere la loro prima rassegna ufficiale FIBA con la maglia della Nazionale Senior.

Nella giornata di oggi, lunedì 31 agosto, la squadra sosterrà una doppia seduta di allenamento al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa a Roma, prima di decollare nel pomeriggio di martedì 1° settembre alla volta della capitale tedesca.

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Il girone delle azzurre, il calendario e la formula della rassegna

L’avventura mondiale dell’Italia scatterà venerdì 4 settembre contro la Repubblica Ceca. Il percorso nella prima fase proseguirà poi con le sfide alla corazzata Stati Uniti e alla Cina:

– Venerdì 4 settembre (ore 20.15): Cechia-Italia *(Max-Schmeling-Halle)*

– Domenica 6 settembre (ore 20.45): Italia-Stati Uniti *(Berlin Arena)*

– Lunedì 7 settembre (ore 20.45): Italia-Cina *(Max-Schmeling-Halle)*

In base al regolamento del torneo, le prime classificate dei quattro gironi accederanno direttamente ai quarti di finale (in programma giovedì 10 settembre), mentre seconde e terze classificate disputeranno lo spareggio per accedere alle migliori otto, con le azzurre che potrebbero incrociare una tra Belgio, Australia, Porto Rico e Turchia. Le ultime dei gironi saranno invece eliminate. Le semifinali andranno in scena sabato 12 settembre, con le finali per il podio previste per domenica 13 settembre.

L’elenco completo delle 12 convocate e lo staff tecnico

IL ROSTER DELL’ITALIA:

– #0 Jasmine Keys (1997, 1.87, Ala)

– #5 Matilde Villa (2004, 1.77, Playmaker)

– #6 Francesca Pasa (2000, 1.80, Playmaker)

– #8 Costanza Verona (1999, 1.75, Playmaker)

– #9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.85, Ala)

– #11 Francesca Pan (1997, 1.80, Guardia)

– #13 Lorela Cubaj (1999, 1.92, Centro)

– #14 Sara Madera (2000, 1.87, Ala)

– #18 Mariella Santucci (1997, 1.70, Playmaker)

– #19 Martina Fassina (1999, 1.82, Guardia)

– #22 Olbis Andrè (1998, 1.92, Centro)

– #55 Vittoria Blasigh (2004, 1.78, Guardia)

STAFF TECNICO E DIRIGENZIALE:

– Capo Delegazione: Roberto Brunamonti

– Commissario Tecnico: Andrea Capobianco

– Assistenti Allenatori: Vincenzo Di Meglio, Alessandro Fontana, Angela Gianolla

– Preparatore Fisico: Jacopo Arrobbio