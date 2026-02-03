Champions League volley femminile, ultima giornata su Sky: Scandicci e Milano a caccia dei quarti

Mercoledì 4 febbraio in diretta su Sky e NOW la 4ª giornata della fase a gironi della CEV Champions League

Il grande volley europeo torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con l’ultima giornata della fase a gironi della CEV Champions League femminile. Domani, mercoledì 4 febbraio, si chiude la regular season con quattro sfide decisive, soprattutto per Scandicci e Milano, ancora in corsa per l’accesso diretto ai quarti di finale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Situazione già definita invece per Conegliano, che ha centrato la qualificazione con una giornata di anticipo, mentre Novara è certa dei playoff ma non potrà migliorare la seconda posizione nel proprio girone.

Scandicci e Milano, sfide decisive per i quarti

I riflettori sono puntati in particolare sulle formazioni italiane impegnate in trasferta e in casa contro avversarie di alto livello.

Scandicci sarà di scena a Istanbul contro VakifBank in una gara che può valere il pass diretto per i quarti, mentre Milano ospita Eczacibasi in un match ad alta tensione sportiva.

Conegliano, già qualificata, chiuderà il girone davanti al proprio pubblico contro Lodz, mentre Novara riceverà il Benfica in una gara che servirà soprattutto a definire il tabellone della fase successiva.

Il programma completo di mercoledì 4 febbraio

Ore 17:30

VakifBank Istanbul – Savino Del Bene Scandicci

📺 Sky Sport Uno

🎙️ Telecronaca: Roberto Prini e Francesca Piccinini

Ore 18:00

Igor Gorgonzola Novara – Benfica

📺 Sky Sport Arena

🎙️ Telecronaca: Giovanni Cristiano

Ore 20:00

Numia Milano – Eczacibasi Istanbul

📺 Sky Sport Uno

🎙️ Telecronaca: Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano

Ore 20:30

A. Carraro Conegliano – Lodz

📺 Sky Sport Arena

🎙️ Telecronaca: Rudy Palermo

Tutte le partite saranno visibili in diretta anche in streaming su NOW.

Volley europeo protagonista su Sky

Oltre alle dirette, la Champions League femminile sarà seguita con risultati, classifiche, notizie e highlights su SkySport.it, sull’APP Sky Sport e sui profili social ufficiali di Sky Sport.