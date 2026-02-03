Campioni, musica, spettacolo: Torino è pronta a un’edizione speciale del Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” 2026

I campioni in pedana, la grande musica prima delle fasi finali, un evento spettacolare in una cornice ricca di suggestioni quale è l’Inalpi Arena. Torino è pronta ad accendere i riflettori della scherma mondiale sul Grand Prix di fioretto femminile e maschile. La 16^ edizione del “Trofeo Inalpi” sarà anche quest’anno tappa italiana – e unica europea per la specialità – del circuito d’élite di Coppa del Mondo: solo gare individuali a punteggio maggiorato per uno degli appuntamenti più importanti e sentiti del calendario internazionale.

Il weekend piemontese si aprirà giovedì con le fasi di qualificazione della prova femminile, mentre venerdì andranno in scena i preliminari della competizione maschile. Due giornate, riservate alle fiorettiste e ai fiorettisti non rientranti tra i “top 16” del seeding, che sono invece qualificati di diritto ai tabelloni principali, per delineare il quadro del grande spettacolo del 7 febbraio, quando si assegneranno le medaglie.

Un sabato speciale, che vedrà alle ore 9 il via agli assalti dal turno dei trentaduesimi in una prima parte di giornata che si protrarrà fino ai quarti di finale delle due gare. Poi, alle 16, quando saranno completati gli accoppiamenti delle semifinali, spazio allo show musicale che vedrà protagonisti Sarah Toscano, Blind, Soniko e Francesca Miola. Artisti eccezionali che, con una selezione di alcuni dei loro brani di successo, accompagneranno il pubblico dell’Inalpi Arena verso le fasi finali, al via alle ore 18.

Le quattro semifinali e le due finali saranno trasmesse in diretta e in esclusiva per l’Italia su SKY Sport Max, con il commento di Pietro Nicolodi e Sara Cometti. Tutti gli altri assalti, fin dal mattino, potranno invece essere seguiti su Fencing TV, canale ufficiale della FIE dove sarà possibile scegliere tra le otto “pedane colorate” per vivere match dopo match le emozioni del GP di Torino.

Un grande sforzo organizzativo per il Comitato presieduto da Michele Torella, con l’Accademia Scherma Marchesa, e per la Federazione Italiana Scherma che garantirà la produzione televisiva internazionale e racconterà fin dalle giornate delle qualificazioni sui propri canali social, con contenuti video e fotogallery, il “Trofeo Inalpi” 2026.

Al Grand Prix “di casa”, che il Presidente federale Luigi Mazzone ha definito “appuntamento d’eccellenza per l’Italia”, rivolgendo al pubblico “l’invito a sostenere con la passione e l’entusiasmo che meritano tutti gli atleti azzurri che saranno in pedana”, il fioretto del CT Simone Vanni arriva dopo un esaltante avvio di stagione. Sono ben 14 i podi di specialità conquistati nelle prime tappe di Coppa del Mondo, un biglietto da visita importante per arrivare sul palcoscenico più atteso con l’ambizione d’essere protagonisti in entrambe le competizioni.

Tra le donne c’è anche da saldare un conto con la sfortuna: per problemi fisici, infatti, a malincuore ma per saggia precauzione, saranno costrette a saltare il GP di Torino la numero 2 al mondo Martina Favaretto, che conquistò l’oro lo scorso anno nella gara femminile all’Inalpi Arena, e Francesca Palumbo, appena rientrata tra le “top 16” del ranking dopo l’argento conquistato a Hong Kong. Guideranno allora la pattuglia italiana delle fiorettiste la medaglia di bronzo iridata di Tbilisi 2025, Anna Cristino (numero 4 della classifica mondiale), la vincitrice della penultima tappa a Busan, Martina Batini (6), e la super-capitana Arianna Errigo (9), tutte ammesse di diritto al tabellone principale di sabato. Saranno invece in pedana già giovedì, a caccia della qualificazione, Martina Sinigalia, la due volte campionessa del mondo Alice Volpi, Irene Bertini, Elena Tangherlini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Giulia Amore, Serena Rossini, Benedetta Pantanetti, Matilde Molinari, Margherita Lorenzi, Greta Collini, Vittoria Ciampalini, Matilde Calvanese, Letizia Gabola e Ludovica Franzoni.

L’Italia, in quanto Paese ospitante, ha diritto a schierare 20 portacolori nella prova femminile e altrettanti nella competizione maschile, più eventuali altri “ripescati” della vigilia a completamento dei gironi.

Tra gli uomini sono tre gli azzurri ammessi per diritto di ranking al tabellone principale: il numero 2 al mondo Guillaume Bianchi, il vincitore del “Trofeo Inalpi” dello scorso anno Tommaso Marini (3) e l’argento olimpico Filippo Macchi (6) attenderanno il maggior numero possibile di compagni per la giornata clou di sabato. Rincorreranno l’obiettivo qualificazione, nei preliminari del venerdì, Davide Filippi, Giulio Lombardi che quest’anno è già salito sul terzo gradino del podio sia a Fukuoka che a Parigi, l’iridato 2018 Alessio Foconi, Tommaso Martini, Damiano Di Veroli, Damiano Rosatelli, Lorenzo Nista, Alessio Di Tommaso, Giuseppe Franzoni, Francesco Pio Iandolo, Mattia De Cristofaro, Raian Adoul, Emanuele Iaquinta, Alessandro Stella, Djibril Mbaye, Marco Panazzolo e Mattia Conticini. Mancherà per infortunio Edoardo Luperi.

I biglietti per assistere al grande spettacolo di sabato all’Inalpi Arena sono disponibili in prevendita attraverso il circuito VivaTicket.

Grand Prix di fioretto femminile e maschile – Torino, 5-7 febbraio 2026 Fiorettiste azzurre – gara femminile: Anna Cristino (4), Martina Batini (6), Arianna Errigo (9), Martina Sinigalia (21), Alice Volpi (22), Irene Bertini (25), Elena Tangherlini (27), Carlotta Ferrari (34), Aurora Grandis (47), Camilla Mancini (71), Giulia Amore (138), Serena Rossini (151), Benedetta Pantanetti (161), Matilde Molinari (184), Margherita Lorenzi (194), Greta Collini (267), Vittoria Ciampalini (268), Matilde Calvanese (335), Letizia Gabola (400), Ludovica Franzoni (458)

Fiorettisti azzurri – gara maschile: Guillaume Bianchi (2), Tommaso Marini (3), Filippo Macchi (6), Davide Filippi (20), Giulio Lombardi (22), Alessio Foconi (26), Tommaso Martini (35), Damiano Di Veroli (54), Damiano Rosatelli (73), Lorenzo Nista (75), Alessio Di Tommaso (87), Giuseppe Franzoni (138), Francesco Pio Iandolo (188), Mattia De Cristofaro (223), Raian Adoul (270), Emanuele Iaquinta (296), Alessandro Stella (366), Djibril Mbaye (441), Marco Panazzolo (687), Mattia Conticini

Commissario tecnico: Simone Vanni

Staff tecnico: Fabio Galli, Alessandro Puccini, Marco Ramacci, Luca Simoncelli, Marco Vannini

Fisioterapisti: Stefano Vandini e Sara Primavera Il programma di Torino

Giovedì 5 febbraio – Dalle ore 10 preliminari gara femminile

Venerdì 6 febbraio – Dalle ore 10 Preliminari gara maschile

Sabato 7 febbraio – Dalle ore 9 Tabelloni principali (femminile e maschile) | Dalle ore 18 Fasi finali L’ALBO D’ORO TORINESE Coppa del Mondo di fioretto femminile individuale

2009 (ITA) Valentina Vezzali

2010 (ITA) Valentina Vezzali

2011 (ITA) Valentina Vezzali

2012 (ITA) Ilaria Salvatori

2013 (ITA) Arianna Errigo

2014 (RUS) Inna Deriglazova Coppa del Mondo di fioretto femminile a squadre

2010 ITALIA – Valentina Vezzali, Arianna Errigo, Elisa Di Francisca, Ilaria Salvatori

2011 ITALIA – Valentina Vezzali, Arianna Errigo, Elisa Di Francisca, Ilaria Salvatori

2012 ITALIA – Valentina Vezzali, Arianna Errigo, Elisa Di Francisca, Ilaria Salvatori

2013 ITALIA – Arianna Errigo, Alice Volpi, Benedetta Durando, Carolina Erba

2014 ITALIA – Arianna Errigo, Elisa Di Francisca, Carolina Erba, Valentina Vezzali Grand Prix “Trofeo Inalpi” di fioretto maschile e femminile

2014 (RUS) Andrei Cheremisinov

2014 (ITA) Arianna Errigo 2015 (CHN) Ma Janfei

2015 (ITA) Alice Volpi 2016 (ITA) Alessio Foconi

2016 (USA) Lee Kiefer 2017 (USA) Alexander Massialas

2017 (RUS) Inna Deriglazova 2019 (USA) Race Imboden

2019 (ITA) Alice Volpi 2020 (USA) Gerek Meinhardt

2020 (FRA) Ysaora Thibus 2023 (USA) Gerek Meinhardt

2023 (FRA) Ysaora Thibus 2024 (HKG) Ka Long Cheung

2024 (USA) Lee Kiefer 2025 (ITA) Tommaso Marini

2025 (ITA) Martina Favaretto