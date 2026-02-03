Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor: diretta su Atletica Italiana TV nel weekend

Sabato 7 e domenica 8 febbraio il PalaCasali ospita i Tricolori Juniores e Promesse, live sul canale Sportface TV

Scatta il febbraio tricolore dell’atletica italiana. Sabato 7 e domenica 8 febbraio il PalaCasali di Ancona sarà il centro nevralgico dei Campionati Italiani indoor Juniores e Promesse, primo appuntamento di una lunga serie di weekend dedicati ai titoli nazionali al coperto.

In gara 916 atleti, in rappresentanza di 205 società, pronti a contendersi 52 titoli italiani nelle categorie Under 20 e Under 23. L’evento sarà seguito in diretta streaming su Atletica Italiana TV, canale Sportface TV, accessibile anche tramite app.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Un weekend che apre la stagione tricolore indoor

La rassegna marchigiana inaugura il ciclo di cinque weekend consecutivi di Campionati Italiani indoor, distribuiti tra Ancona e Padova.

I Tricolori Juniores e Promesse coinvolgono gli atleti nati tra il 2004 e il 2008, con un doppio valore tecnico: per gli Under 23 rappresentano un banco di prova verso l’alto livello assoluto, mentre per gli Under 20 costituiscono una tappa fondamentale in vista dei Mondiali di categoria, in programma ad agosto a Eugene, negli Stati Uniti.

Giovani protagonisti già affermati a livello internazionale

L’elenco degli iscritti racconta un’atletica giovanile già matura. Tra i nomi più attesi spiccano i campioni europei U20 in carica Diego Nappi (200 metri) e Francesco Crotti (triplo), oltre alle velociste Alice Pagliarini, Elisa Valensin e Margherita Castellani, oro nella staffetta agli Europei di Tampere.

Occhi puntati anche su atleti saliti sul podio internazionale nell’ultima stagione tra Tampere e Bergen, come il lunghista junior Daniele Inzoli, che ad Ancona ha scelto di cimentarsi nei 60 metri, il duecentista Damiano Dentato, atteso tra le Promesse, e i protagonisti delle staffette U20 di bronzo: Laura Frattaroli, Alice Caglio, Giulia Macchi, Simone Giliberto, Diego Mancini, Destiny Omodia e Daniele Salemi.

Dalla velocità alla marcia, il meglio del vivaio azzurro

Grande attenzione anche al settore della marcia, con Giuseppe Disabato, Serena Di Fabio e Giulia Gabriele, tutti medagliati nel 2025.

Nel mezzofondo riflettori su Giovanni Lazzaro e Lorenza De Noni (800 metri), mentre nel peso si segnala Anita Nalesso.

Tra i profili emergenti spiccano inoltre Francesco Inzoli (lungo), già vicino agli otto metri agli Assoluti di Caorle, l’ostacolista Oliver Mulas, reduce dal 7.72, il velocista Eduardo Longobardi e i mezzofondisti Simone Valduga, Gloria Kabangu e Alessandro Casoni.

Dove vedere i Campionati Italiani U20 e U23

Le gare dei Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di Ancona saranno trasmesse in diretta streaming:

Sabato 7 febbraio dalle ore 9.00

Domenica 8 febbraio dalle ore 9.00

📺 Atletica Italiana TV

📲 App Sportface (Sportface TV), disponibile negli store digitali