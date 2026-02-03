Arrampicata sportiva, il calendario nazionale FASI 2026: tutte le competizioni tra Boulder, Lead, Speed e Para Climbing

Definite le date della stagione agonistica 2026: Coppe Italia, Campionati Italiani, settore giovanile e l’appuntamento clou con i Mondiali Giovanili ad Arco

È stato ufficializzato il calendario delle competizioni nazionali FASI 2026 per le specialità boulder, lead, speed e paraclimbing, un programma articolato che si inserisce in modo coordinato con le prove di Coppa Europa e Coppa del Mondo già pubblicate sui canali IFSC, evitando sovrapposizioni e garantendo continuità all’intera stagione.

Come da tradizione, ad aprire il calendario sarà la Coppa Italia Boulder, prima disciplina a scendere in campo nel nuovo anno sportivo, seguita poi da speed, para climbing e lead. Un percorso che accompagnerà atleti senior e giovani fino alla chiusura stagionale di settembre.

Coppa Italia Boulder

La Coppa Italia Boulder sarà composta da tre tappe tra febbraio e marzo:

1ª tappa – 7-8 febbraio : Big Up, Cuneo (CN)

2ª tappa – 21-22 febbraio : Lezard, Mozzate (CO)

3ª tappa – 21-22 marzo: Crazy Center, Prato (PO)

A queste si aggiunge il Campionato Italiano Boulder, in programma:

7-8 marzo: Vertikale, Bressanone (BZ)

Coppa Italia Boulder Under 15 / Under 17

Il circuito giovanile boulder sarà articolato su due prove:

1ª tappa – 28 febbraio / 1° marzo : Mondi Verticali, Teramo (TE)

2ª tappa – 28-29 marzo: Manopiede, Piamborno (BS)

Coppa Italia Lead

La Coppa Italia Lead prevede tre tappe tra aprile e giugno:

1ª tappa – 11-12 aprile : Climbing District, Pero (MI)

2ª tappa – 2-3 maggio : Salewa Cube, Varese (VA)

3ª tappa – 13-14 giugno: ADEL Climbing Wall, Campitello di Fassa (TN)

Il Campionato Italiano Lead si svolgerà:

16-17 maggio: Centro Tecnico FASI Arco Climbing Stadium, Arco (TN)

Coppa Italia Lead Under 15 / Under 17

Anche il settore giovanile lead sarà strutturato su due appuntamenti:

1ª tappa – 6-7 giugno : El Cap, L’Aquila (AQ)

2ª tappa – 20-21 giugno: King Rock, Verona (VR)

Coppa Italia Speed (Senior + Under 15 / Under 17)

La Coppa Italia Speed prenderà il via a metà marzo e si articolerà su quattro prove:

1ª tappa – 14 marzo : Big Walls, Brugherio (MB)

2ª tappa – 16 maggio : Level 24 / On Sight, Casalecchio di Reno (BO)

3ª tappa – 27 giugno : Gruppo Rocciatori Piaz, Mezzolombardo (TN)

4ª tappa – 27 settembre: Centro Tecnico FASI Arco Climbing Stadium, Arco (TN)

Il Campionato Italiano Speed è fissato per:

19 aprile: RockSpot, Milano (MI)

Le prime due tappe saranno valide anche per Under 15 e Under 17, mentre le successive due solo per la categoria Under 17.

Coppa Italia Para Climbing

Il circuito Para Climbing sarà composto da tre tappe, ciascuna affiancata da un raduno open il giorno successivo:

1ª tappa – 28-29 marzo : Four Climbers, Bologna (BO)

2ª tappa – 18-19 aprile : RockSpot, Milano (MI)

3ª tappa – 2-3 maggio: UISP Roma Work in Progress, Roma (RM)

Il Campionato Italiano Para Climbing chiuderà la stagione:

26-27 settembre: Centro Tecnico FASI Arco Climbing Stadium, Arco (TN)

Campionati Italiani Giovanili

I Campionati Italiani Giovanili si svolgeranno interamente ad Arco:

Under 21 – 22-23-24 maggio

Under 15 – 29-30-31 maggio

Mondiali Giovanili 2026: l’evento clou

Il momento centrale della stagione sarà rappresentato dai Campionati Mondiali Giovanili, ospitati dal Centro Tecnico Federale Arco Climbing Stadium:

dal 18 al 25 luglio 2026

Un evento di respiro internazionale che porterà ad Arco circa mille tra atleti e tecnici provenienti da 70 Paesi, confermando il ruolo strategico della struttura trentina nel panorama mondiale dell’arrampicata sportiva.

Comunicazioni ufficiali

Per la stagione 2026 è stato attivato un gruppo WhatsApp ufficiale FASI, utilizzato come bacheca informativa per:

programmi gara

dimostrazioni delle vie

risultati delle competizioni

Il calendario è frutto del lavoro congiunto della Commissione Tecnica Federale, dell’Ufficio Eventi, dello staff federale e delle società organizzatrici che hanno dato la propria disponibilità a ospitare le competizioni.