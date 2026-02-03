World Indoor Tour Gold di Ostrava: Dosso in finale, Zenoni sfiora il record

Bene le azzurre nella tappa Gold in Repubblica Ceca, con Furlani, Arese e Zenoni protagonisti. Diretta tv su Sky Sport

È in corso a Ostrava, in Repubblica Ceca, la tappa Gold del World Athletics Indoor Tour, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione al coperto. L’Italia è presente con Mattia Furlani nel salto in lungo, Zaynab Dosso nei 60 metri, Pietro Arese nei 3000 e Marta Zenoni nei 1500, con segnali incoraggianti già dalle prime gare di giornata.

Zaynab Dosso controlla la batteria dei 60 metri

Buon debutto stagionale per Zaynab Dosso nei 60 metri. L’azzurra parte forte, fa la differenza nella prima metà di gara e poi gestisce nel finale, chiudendo la batteria in 7.14. Davanti a lei soltanto la lussemburghese Patrizia van der Weken, che la supera sul traguardo in 7.13.

Obiettivo centrato senza affanni: Dosso accede alla finale, mostrando una condizione già solida in avvio di stagione indoor.

Zenoni convincente all’esordio nei 1500

Prestazione di spessore per Marta Zenoni, al debutto nel 2026. La mezzofondista azzurra corre i 1500 metri in 4:03.77, sfiorando subito il proprio primato italiano. Si tratta della seconda prestazione alltime per l’atleta bergamasca, distante appena diciotto centesimi dal 4:03.59 realizzato nella passata stagione in Lussemburgo.

Zenoni resta agganciata al gruppo di testa guidato dalle etiopi Birke Haylom (4:00.62) e Saron Berhe (4:01.23), perde qualche metro nella parte centrale ma reagisce con determinazione nel giro conclusivo, chiudendo al quinto posto con un riscontro cronometrico di grande valore.

Geist oltre i 22 metri nel peso

Tra gli altri risultati di rilievo della giornata, spicca la migliore prestazione mondiale stagionale nel getto del peso, firmata dallo statunitense Jordan Geist, primo atleta dell’anno a superare la soglia dei 22 metri, con la misura di 22,04.

Dove vedere il meeting di Ostrava in tv

