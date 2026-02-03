Milano-Cortina 2026, si parte: domani al via le Olimpiadi Invernali con le prime gare

Mercoledì 4 febbraio scatta ufficialmente il programma agonistico: curling, sci alpino e slittino aprono i Giochi

Il conto alla rovescia è finito: domani, mercoledì 4 febbraio, prendono ufficialmente il via le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con le prime gare e le prime prove ufficiali in attesa della Cerimonia di Apertura, in programma il 6 febbraio allo stadio di San Siro.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Anche se l’accensione del braciere olimpico è ancora a due giorni di distanza, l’attività sportiva entra subito nel vivo, con una giornata inaugurale che coinvolgerà curling, sci alpino e slittino, distribuiti tra Cortina d’Ampezzo e Bormio.

Il programma di mercoledì 4 febbraio: tutte le gare

La prima giornata olimpica si aprirà in tarda mattinata con le prove ufficiali dello sci alpino, per poi spostarsi in serata sul ghiaccio del curling e dello slittino.

Ore 11:30 – Sci alpino

Allenamento ufficiale della discesa maschile

📍 Stelvio Ski Centre, Bormio

Ore 19:05 – Curling

Doppio misto, round robin – Sessione 1

📍 Cortina Curling Olympic Stadium

Campo A: Svezia – Corea del Sud

Campo B: Gran Bretagna – Norvegia

Campo C: Canada – Repubblica Ceca

Campo D: Estonia – Svizzera

Ore 19:30 – Slittino

Allenamento ufficiale singolo maschile

📍 Cortina Sliding Centre

A seguire, seconda prova cronometrata

Il curling proseguirà anche nella giornata di giovedì 5 febbraio, insieme all’esordio dell’hockey su ghiaccio femminile e alle qualificazioni dello snowboard big air maschile.

Dove vedere le gare delle Olimpiadi di domani

Per la giornata del 4 febbraio non è prevista la diretta televisiva in chiaro. La copertura sarà affidata esclusivamente allo streaming.

Diretta streaming

Eurosport (tramite piattaforme streaming)

Discovery+

DAZN

HBO Max

TimVision

Prime Video Channels

La programmazione Rai in chiaro (Rai 2 e Rai Sport) prenderà il via dal 5 febbraio, con possibilità di seguire gli eventi anche in streaming gratuito su RaiPlay.

L’attesa cresce verso la Cerimonia di Apertura

Con le prime gare di domani, Milano-Cortina 2026 entra ufficialmente nella sua fase più attesa. Curling, sci alpino e slittino daranno il via a due settimane di competizioni che coinvolgeranno atleti e atlete da tutto il mondo, in un’edizione caratterizzata dal modello diffuso e policentrico dei Giochi.