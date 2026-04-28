Setterosa alla World Cup di Rotterdam: esordio venerdì contro la Grecia, obiettivo Sydney

Il nuovo corso di Maurizio Mirarchi inizia in Olanda con le iridate greche, le campionesse europee dell’Olanda e l’Australia nel girone B. Le prime due classificate voleranno alla Final Eight di Sydney dal 22 al 26 luglio

Il Setterosa torna in acqua a livello internazionale. Dopo il quarto posto agli Europei di Madeira dello scorso febbraio e il cambio alla guida tecnica, la Nazionale italiana di pallanuoto femminile si prepara ad affrontare la World Cup 2026 – Division I a Rotterdam, con il debutto fissato per venerdì 1° maggio alle ore 20:15 contro la Grecia, detentrice del trofeo, che nella finale per il terzo posto agli Europei aveva sconfitto le azzurre per 15-8.

Il raduno preparatorio si è tenuto fino al 29 aprile al Centro Federale Bruno Bianchi di Trieste, primo appuntamento del neo commissario tecnico Maurizio Mirarchi, 65 anni, già responsabile del settore giovanile femminile e capace nell’estate scorsa di conquistare il bronzo con la nazionale universitaria femminile a Duisburg.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il girone e il formato della competizione

Le azzurre sono inserite nel Girone B insieme alle iridate della Grecia, alle campionesse continentali dell’Olanda e all’Australia, argento olimpico. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accedono alla Final Eight di Sydney, in programma dal 22 al 26 luglio; le altre proseguono per definire le posizioni dal primo al quarto posto, determinanti per la composizione dei quarti. Le terze e quarte classificate si giocheranno il quinto e ultimo pass per Sydney in un ulteriore raggruppamento.

Il programma del Girone B

Venerdì 1° maggio

ore 18:30 – Olanda-Australia

ore 20:15 – Italia-Grecia

Sabato 2 maggio

ore 18:30 – Grecia-Olanda

ore 20:15 – Australia-Italia

Domenica 3 maggio

ore 18:30 – Italia-Olanda

ore 20:15 – Grecia-Australia

Le parole del CT Mirarchi

«Il Setterosa si prepara ad affrontare un appuntamento di grande rilevanza internazionale, che segna anche il mio esordio come responsabile della guida tecnica. La preparazione si è concentrata su un lavoro intenso sia fisico che tattico, con particolare attenzione alla costruzione di un’identità di gioco chiara. Arriviamo a Rotterdam con la consapevolezza del lavoro svolto e con la volontà di continuare a crescere. La competizione rappresenta non solo una sfida sportiva, ma anche il primo passo di un nuovo ciclo, con l’ambizione di costruire basi solide per il futuro della nazionale».

Le sedici convocate

Sofia Giustini, Benedetta Cabona (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi, Olimpia Sesena (SIS Roma), Dafne Bettini, Giuseppina Aurora Condorelli, Chiara Tabani, Gaia Gagliardi, Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Lys Cergol, Giorgia Klatowski, Veronica Gant (Pallanuoto Trieste) e Cristina Malluzzo (Cosenza Pallanuoto).

Staff: CT Maurizio Mirarchi, assistente tecnico Marco Manzetti, team manager Elena Gigli, preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, fisioterapista Giorgio Peresempio, videoanalista Manuel Bombelli, medico Gianluca Camillieri. Arbitro al seguito: Alessia Ferrari.